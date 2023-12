Ceará aumenta investimento no futebol feminino para 2024; veja valor

O Ceará divulgou na última quarta-feira (20), a proposta orçamentária para a temporada 2024 aprovada pelo Conselho Deliberativo e detalhou os investimentos em todas as categorias. E o clube aumentou o investimento no futebol feminino para o ano que vem.

O montante a ser investido na categoria feminina é R$ 1.377.273,33 e engloba atletas, comissão técnica, coordenação e supervisão. O custo mensal será de R$ 114.772,78,00.

O valor é próximo ao investido em 2022, quando o Alvinegro foi campeão da Série A feminina e conquistou o acesso para a elite: R$ 1,6 milhões.

Para efeito de comparação, o orçamento para o futebol feminino na Proposta Orçamentária para 2023, era de apenas R$ 360.000,00, isso para jogar uma Série A1. A queda abrupta de investimento foi justificada pelo rebaixamento do time masculino na Série A, impactando na formação do elenco para a Série A1 no futebol feminino, repleta de goleadas sofridas e 1 ponto conquistado em 15 jogos.

Assim, para 2024, a expectativa é de um time competitivo para a Série A2, e com a possibilidade de de fechamento de parceria e patrocinador Master em negociação.

Campeão Cearense

Após o fracasso na Série A1 do Campeonato Brasileiro, o Ceará reformulou o elenco e foi campeão estadual em decisão emocionante contra o Fortaleza nos pênaltis.

Legenda: Erivélton Viana levou o Ceará ao título estadual deste ano e comandará o Vovô na temporada que vem Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O treinador Erivélton Viana, que levou o time ao título da A2 do Brasileiro em 2022, lembrou o período de transição difícil no seu retorno - ele deixou o clube antes da Série A1 do Brasileiro - mas o trabalho foi consagrado com o título estadual.