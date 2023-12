A morte do Soldado Alvinegro

Sou acordado nesta sexta feira (22) com a triste notícia da morte de Dimas Filgueiras, o soldado alvinegro.

Poucas pessoas foram tão influentes na vida do Ceará como Dimas Filgueiras. Foi muito mais do que um "faz-tudo" no alvinegro.

Começou como jogador, virou funcionário, foi treinador em 504 jogos (sempre chamado para salvar a lavoura) e chegou a figurar como dirigente.

Foram mais de 40 anos de atividades.

Dimas Filgueiras nasceu em 13 de maio de 1944 no morro de São Carlos (parte alta) no Rio de Janeiro, bairro do Estácio, berço da primeira escola de samba do Brasil a "Deixa Falar", fundada por Ismael Silva.

De infância pobre, foi bafejado pela sorte ao formar no Botafogo, um dos times do século XX, ao lado de Manga, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Quarentona, Amarildo e Zagalo.

Foi um atleta na verdadeira acepção da palavra. Nunca fumou e nunca bebeu.

Seus críticos representaram um percentual irrisório se comparado ao apoio e confiança que conquistou.

Descanse em paz, soldado. Desde que você se afastou das atividades, por problemas de saúde, sua falta foi sentida na vida do alvinegro.

