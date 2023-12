Em nota, Ceará lamenta morte de Dilmas Filgueiras e decreta luto oficial de dez dias

Dimas Filgueiras dedicou 46 dos seus 79 anos de vida ao Ceará. Em nota, o Alvinegro lamentou a morte do ex-lateral e técnico do clube e decretou luto oficial de dez dias. Além disso, colocou a bandeira da sede, em Porangabuçu, a meio mastro pelo mesmo período. O Soldado Alvinegro morreu nesta sexta-feira (22) após falência múltipla dos órgãos. Ele enfrentava o Alzheimer.

Além do luto oficial, João Paulo Silva, presidente do clube, e José Barreto Filho, presidente do Conselho Deliberativo, manifestaram solidariedade aos familiares amigos e torcedores. O clube também disponibilizou as dependências de Carlos de Alencar Pinto para quaisquer cerimônias póstumas.

Foram mais de 46 anos trabalhando pelo Vovô. Dimas se afastou do Alvinegro por completo em janeiro de 2018. Nos últimos anos, o ídolo do Ceará vinha lutando contra a doença de Alzheimer ao lado da sua família. Dimas deixa uma esposa e as duas filhas. O local do velório e do enterro ainda não foram divulgados.

O presidente João Paulo Silva decretou luto oficial de dez dias. O dirigente lamentou a partida do ídolo alvinegro.

“É impossível pensar no Ceará e não pensar em Dimas Filgueiras. Um gigante e grande alvinegro, que dedicou muitos anos da sua vida em sempre fazer o melhor pelo Ceará. Lembrando do nosso hino - "Tua Glória é Lutar", o Dimas incorporou isso no DNA dele e fez isso com muita benfeitoria. Desejo que Deus o receba e conforte a todos os seus familiares. O Dimas merece todas as nossas homenagens possíveis", disse o dirigente.

LEIA A NOTA DO CEARÁ:

“A bandeira que ele fez parte eterna de suas vestes se coloca a meio mastro, parecendo se curvar ao soldado quase como um sinal de reverência pelas batalhas em que foi defendida por ele. Camuflado em preto e branco, Dimas Filgueiras guerreou em todas as funções que pôde e, agora, só não parte para a eternidade, pois já o fazia no coração de todo torcedor do Ceará.

Atleta, treinador, acima de tudo, torcedor. Dimas se tornou um sinônimo do que é o Ceará Sporting Club. A virilidade e a seriedade que carregava em suas expressões e pareciam correr em suas veias o fizeram referência para todos que desejam ser grandes em Porangabuçu.

Grandioso ao ponto de superar as injustiças da vida para ser considerado campeão, como quando nem mesmo um ato insensato de quem deveria buscar a justiça dentro de campo tiraram dele a pecha de vencedor que lhe cabia tão bem.

Como está escrito na Bíblia, o soldado combateu o bom combate e, agora, para a tristeza dos que ficam, terminou sua corrida. Guardaremos a fé para termos o consolo por sua partida, exatamente como fazemos com tudo o que você construiu aqui.”