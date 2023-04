Danilo Barcelos acredita em Ceará vivo para decisão do Campeonato Cearense: 'tudo em aberto’

O Ceará perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (1º), pelo jogo de ida do Campeonato Cearense de 2023. Autor do gol alvinegro na Arena Castelão, em cobrança de pênalti nos acréscimos do 2º tempo, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos ressaltou que o Vovô está vivo no duelo.

Danilo Barcelos Lateral-esquerdo do Ceará “É uma rivalidade grande, o Fortaleza tem seus méritos, mas a gente voltou melhor no 2º tempo, apesar de (sofrer) gol rápido, e foi buscar o resultado. Acho que final é desse jeito, já joguei diversas, e está tudo em aberto para o nosso jogo ainda".

Em campo, o Leão marcou com Lucas Sasha no 1º tempo e Caio Alexandre na volta do intervalo. O resultado interrompe uma sequência de três vitórias consecutivas do Ceará em Clássicos-Rei na temporada, com um dos triunfos culminando até com a eliminação tricolor da Copa do Nordeste.

A volta está marcada para o próximo sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. Pelo regulamento, o Fortaleza pode até empatar que fica com o título. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis - caso essa margem seja de dois tentos, o Vovô se sagrará o campeão.