Internacional x Botafogo: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta quarta-feira, 4 de dezembro às 21:30h (horário de Brasília), contra o Botafogo pela Série A do Brasileirão. A partida será no Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O jogo pode valer o título de campeão brasileiro ao Fogão.

O Colorado é o 4º com 65 pontos e já está na Libertadores de 2025. Já o Botafogo, que foi campeão da edição de 2024 no último sábado contra o Atlético/MG, pode conquistar o título brasileiro após a partida. Se o Bota vencer o Inter e o Palmeiras empatar com o Cruzeiro, ele leva a taça. Se o time carioca empatar e o Palmeiras perder, também.

Palpites

inter@

Escalação

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Borré. Técnico: Roger Machado

Botafogo

Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus. Técnico: Arthur Jorge

Internacional x Botafogo

Estádio: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 21:30h (de Brasília), quarta-feira, 4 de dezembro