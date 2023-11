Com Calebe de volta, Fortaleza embarca para enfrentar o Athletico-PR na Série A

O meia-atacante Calebe voltou a ser relacionado e embarcou com a delegação do Fortaleza para enfrentar o Athletico-PR, pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão. O Leão viajou para Curitiba (PR) no final da tarde desta segunda-feira (6). As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8).

Calebe estava entregue ao departamento médico do Fortaleza por conta de um edema na região posterior da coxa esquerda, sofrido na partida do Tricolor do Pici contra o Bahia, no dia 21 de outubro. Aos 23 anos, ele soma quatro gols e cinco assistências em 47 jogos pelo Leão.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : João Ricardo, Fernando Miguel e Kozlinski

: João Ricardo, Fernando Miguel e Kozlinski Zagueiros : Benevenuto, Titi, Schappo e Britez

: Benevenuto, Titi, Schappo e Britez Laterais : Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Gonzalo Escobar

: Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Gonzalo Escobar Meio-campistas : Zé Welison, Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Lucas Crispim, Pochettino e Calebe

: Zé Welison, Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Lucas Crispim, Pochettino e Calebe Atacantes: Pikachu, Marinho, Guilherme, Machuca, Pedro Rocha, Romero, Thiago Galhardo e Lucero

O Fortaleza embarcou para uma sequência de dois jogos fora de casa. Após encarar o Athletico-PR nesta quarta-feira (8), o Tricolor do Pici segue para o Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá no domingo (12), na Arena Pantanal. Por isso, Machuca, que está suspenso para enfrentar o Athletico-PR, também embarcou com o elenco, pois está apto para encarar o Cuiabá.

Legenda: O Fortaleza perdeu para o Flamengo na Arena Castelão pela Série A de 2023 Foto: Ismael Soares / SVM

A equipe comandada pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda vive momento delicado na Série A do Brasileirão, acumulando quatro derrotas consecutivas, para Vasco, Bahia, Atlético-MG e Flamengo. O Fortaleza é o nono colocado da Série A, com 42 pontos.

