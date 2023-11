Com quatro derrotas seguidas, Vojvoda admite cansaço da equipe: 'mas não vamos deixar de trabalhar'

Após a derrota para o Flamengo, o Fortaleza acumula quatro resultados negativos na Série A. O Leão joga, aproximadamente, um jogo a cada quatro dias. Em entrevista coletiva após o jogo, Juan Pablo Vojvoda, técnico do Tricolor, admitiu o cansaço da equipe mas garantiu o esforço do time.

"O que temos que fazer agora? Trabalhar. Estamos cansados, mas não vamos deixar de trabalhar. Eu vou trabalhar cansado, como você trabalha cansado. Vamos recuperar força e continuar confiando nesse time, porque essa força vai voltar e vamos conseguir os objetivos que conquistamos", disse o técnico.

Depois do jogo contra o Flamengo no domingo (5), o Fortaleza já se reapresenta no Pici na manhã dessa segunda-feira (6) e já viaja para Coritiba na parte da tarde também nesta segunda. O próximo confronto do Leão acontece na quarta-feira (8), às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA