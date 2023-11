Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza para o Flamengo, mas pontua: ‘Rendimento coletivo melhorou’

O Fortaleza sofreu a quarta derrota seguida no Brasileirão neste domingo (5), quando foi superado pelo Flamengo, na Arena Castelão. A equipe viu Pedro e Luiz Araújo garantirem a vitória do time carioca por 2 a 0. Juan Pablo Vojvoda avaliou a partida e explicou as mudanças que fez para buscar o empate no segundo tempo do jogo.

“Acho que foi um 1T equilibrado. Nós tivemos algumas situações, principalmente com Marinho e nos cruzamentos de Machuca. Incomodamos eles. Mas eles converteram. A diferença foi na área. Eles tiveram uma (chance), a definição de Pedro foi boa e conseguiram sair na frente do placar”, disse o treinador.

“O 2T foi todo do Fortaleza, que manejou bem a bola. Criamos situações de gol. Começamos com um chute de Crispim, que foi na trave. Depois tivemos opções com Lucero, Marinho e Galhardo... Fizemos mudanças, mudamos o sistema. Tudo para tratar de empatar o jogo”, completou o argentino.

As duas equipes criaram poucas chances no primeiro tempo. Pedro marcou ao final da etapa inicial. Na segunda metade, o Tricolor do Pici pressionou e teve mais volume de jogo diante do Flamengo. No entanto, não conseguiu ser efetivo. Vojvoda explica as trocas no time para tentar reverter o resultado.

“Fizemos as mudanças que eu considerava que iam ajudar. Ficamos com uma linha de 3, tomando riscos, com Pacheco pela esquerda, Brítez no centro e Tinga na direita. Dois alas, pois necessitamos de cruzamentos ali, com Escobar e Pikachu, que podem cruzar com a mesma perna”, detalhou.

“Tínhamos dois camisas 9, que são Galhardo e Lucero, para encontrar esses cruzamentos. Galhardo poderia flutuar com Machuca. Crispim, que tem boas assistências e claridade de jogo. Fizemos isso e a bola não entrou. Sei que vou receber críticas como sempre e aceito as críticas. Perdemos o jogo. O futebol tem isso. É verdade que o Flamengo foi mais efetivo na área e chegou aos 3 pontos que nós perdemos em casa. Mas o rendimento coletivo melhorou em relação à última partida e temos que melhorar ainda mais”, completou.

O Tricolor segue em nono na tabela, com 42 pontos, e se distancia do G-6 da tabela, que dá vaga na pré-Libertadores de 2024. O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (8), a partir das 20h (de Brasília), na Arena da Baixada. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileirão.