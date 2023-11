Fortaleza x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Flamengo na Arena Castelão em jogo válido pela 32ª rodada da competição. O jogo acontece na Arena Castelão, a partir das 16h (horário de Brasília). As duas equipes foram derrotadas na última rodada do campeonato e precisam vencer para seguir sonhando com vaga na Libertadores.

O Leão do Pici inicia a rodada com 42 pontos e na 9ª colocação na tabela da Série A, a equipe de Vojvoda está há oito pontos de distância do Rubro-Negro carioca. O Flamengo ocupa a 6ª posição na tabela, com 50 pontos conquistados até aqui.

A expectativa para a partida é de casa cheia na Arena Castelão. Na última parcial divulgada pelo Fortaleza, mais de 47 mil torcedores já haviam garantido presença no estádio.

Onde assistir o jogo

A partida vai ser transmitida pela TV Verdes Mares (Globo) no sinal aberto e pelo Premiere no canal fechado. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

O momento do Tricolor do Pici não é um dos melhores na temporada. Depois de três derrotas seguidas no Brasileirão, a equipe chega mais pressionada por um bom resultado contra o Flamengo e diante do seu torcedor.

Hoje, as chances de vaga na Libertadores do próximo ano, para o Fortaleza, são de 14,5%. O Leão precisa conquistar 20 pontos em 27 que ainda serão disputados se quiser terminar o campeonato no G-6.

Para tentar vencer o Flamengo neste domingo, Vojvoda conta com retornos importantes na equipe principal. Os titulares Brítez, Titi e Bruno Pacheco voltam a ser opção para o argentino depois de cumprirem suspensão contra o Atlético-MG, assim como o volante Lucas Sasha.

O treinador não vai ter mais problemas com suspensos. Por outro lado, Calebe deve seguir de fora, em fase de transição de um edema na posterior da coxa. Hércules e Zanocelo também seguem entregues ao Departamento Médico.

Como chega o Flamengo | Ausências e dúvidas

O Flamengo vem de quatro jogos com o comando de Tite. Nesse recorte, o time rubro-negro venceu duas partidas e perdeu as outras duas. O time carioca enfrenta o Fortaleza após duas derrotas seguidas e pretende reencontrar o caminho das vitórias.

Para isso, Tite não pode contar com Gabigol. O atacante sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e terá que passar por exames. O lateral direito Wesley também é desfalque por conta de um quadro de gastroenterite. O zagueiro David Luiz e o volante Allan também estão vetados por questões físicas.

Por se tratar de suspensões, o volante Gerson e o atacante Bruno Henrique estão fora, após expulsões diante do Santos.

Tite também tem retornos. O volante Erick Pulgar e o meia-atacante Everton Ribeiro cumpriram suspensão diante do Peixe e estarão disponíveis para o duelo contra o Fortaleza. O treinador do Flamengo ainda não conseguiu repetir a escalação em nenhum duelo.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Flamengo: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luis); Thiago Maia, Erick Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Treinador: Tite

Palpites

Ficha técnica | Fortaleza x Flamengo

Onde: Arena Castelão, Fortaleza

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 05/11/2023

Transmissão: TV Verdes Mares (Globo), Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA)

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)