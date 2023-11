Fortaleza x Flamengo registra segunda maior renda da história do futebol cearense

O jogo entre Fortaleza e Flamengo deste domingo (5), válido pela Série A, alcançou a marca de segunda maior renda da história do futebol cearense. Com quase 50 mil presentes na Arena Castelão, a disputa teve renda bruta de R$ 2.553.498,00 reais.

O valor acumulado no duelo entre Fortaleza e Flamengo superou o arrecadado em Ceará x Flamengo, na temporada de 2022, também pela Série A. Na época, a renda bruta foi de R$ 2.446.271,00.

A maior renda do futebol cearense ocorreu no duelo entre Fortaleza e Brasil de Pelotas, pela Série C do Brasileirão de 2015. A quantia arrecadada no confronto foi de R$ 2.582.575,00.

Diante de 49.324 torcedores, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo. O Tricolor está em 9º na tabela, com 42 pontos. Já o Rubro-Negro segue em 6º, com 53 somados.

MAIORES RENDAS DO FUTEBOL CEARENSE

1º Fortaleza x Brasil de Pelotas (Serie C 2015) - R$ 2.582.575

2º Fortaleza x Flamengo (Série A 2023) - R$ 2.553.498,00

3º Ceará x Flamengo (Série A 2022) - R$ 2.446.271