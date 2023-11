Análise: Fortaleza erra demais contra o Fla e 4ª derrota seguida liga sinal de alerta

O Fortaleza vive um momento delicado na reta final da temporada 2023. O time chegou a sua 4ª derrota seguida na Série A do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 no Castelão, estacionando nos 42 pontos.

A distância para o G6 é de 9 pontos, mas para o Z4 pode se tornar de 5 caso o Vasco vença o Botafogo nesta segunda-feira.

Claro que o Fortaleza não tem time para cair, e a vantagem é administrável. Mas é preciso dizer também que o clube precisa voltar a ter foco máximo na Série A. Nas vezes em que o clube fez isso, conseguiu lutar por coisas grandes nas últimas temporadas.

As 3 derrotas seguidas anteriores, todas fora de casa, o foco era total na final da Sul-Americana. Mas passada a final da competição, a perda do título precisa ser digerida e foco voltar a Série A.

Não que os jogadores não tenham dado tudo nestes 4 jogos que fizeram. A cabeça estava em outro lugar e o mental - e também físico - parece pesar. O elenco leonino dá sinais de esgotamento físico e mental após uma temporada exaustiva (são 70 jogos)

Contra o Flamengo, mais uma vez faltou intensidade ao Fortaleza. É nítido que o momento técnico da equipe e de encaixa não é bom. Vojvoda tem tentado de tudo, variações, para que a equipe renda, mas está faltando alguma coisa.

Legenda: As mudanças de Vojvoda não funcionaram na etapa final e a equipe saiu derrotada pelo Flamengo Foto: Ismael Soares / SVM

Não funcionou

O 1º tempo contra o Fla foi equilibrado, com o Fortaleza levemente melhor, mas Marinho e Machuca, os dois pontas, erraram demais. E quando os pontas erram demais nas decisões e pouco acionam Lucero, a força do Leão cai demais.

A entrada de Sasha de início no lugar de Zé Welison também fez com que o Leão perdesse força ofensiva, com a chegada dele para finalizar.

E quando o Fla foi lá, fez o gol com Pedro em jogada que mostra a qualidade técnica do time carioca.

Na etapa final, já com Crispim no lugar de Pocchetino, depois e mais pra frente, dois centroavantes - Lucero e Galhardo - Vojvoda tentou mudar a característica do jogo, mas não funcionou.

Não pelas mudanças, mas por pelos dois alas, a equipe já estava no 3-5-2, Escobar e Pikachu, não conseguirem cruzamentos precisos.

Ou seja, Vojvoda mudou a formação, tentou alternativas, mas a equipe não rendeu e ainda viu o Flamengo marcar o segundo em outra grande jogada coletiva.

Foco nos 7 jogos finais

É preciso ter calma após 4 derrotas seguidas, mas ainda restam 7 jogos para o Fortaleza nesta Série A e a equipe tem potencial para reagir.

O momento é delicado, a vaga na Libertadores parece distante, mas uma reação nos jogos finais ainda é possível. Se não acontecer, é pensar na Sul-Americana de 2024 com carinho e não correr riscos desnecessários.