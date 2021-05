Cléber destaca importância do Clássico-Rei para garantir vaga na semifinal do Cearense

Um dos destaques do Ceará na temporada 2020, o atacante Cléber vive uma fase abaixo do início do ano passado, quando foi pilar na conquista da Copa do Nordeste, marcando duas vezes na final e iniciando a Série A em alta. Na atual temporada, Cléber marcou apenas um gol em dez partidas disputadas, o que fizeram com que o atleta perdesse espaço na equipe titular de Guto Ferreira. Para ele, seguir trabalhando é fundamental para aperfeiçoar o desempenho.

Cléber Atacante do Ceará “Todos os dias eu procuro melhorar, sempre que eu entro dentro de campo busco fazer o meu melhor, para poder ajudar a equipe fazendo gols, dando assistências, me doando ao máximo dentro de campo. Às vezes não acontece da forma como queremos, mas todo dia no treinamento eu me dedico ao máximo para estar aperfeiçoando e buscando ajudar o Ceará da melhor forma.”

Autor de um dos gols do Ceará na vitória sobre o Fortaleza no último Clássico-Rei da temporada passada, o atacante Cléber admite a importância de estar marcando gols e buscando a vitória contra o maior rival.

“Com certeza! É um jogo histórico, onde a gente sente mais vontade de jogar, de estar dento de campo. Em clássico a gente sabe da importância de estar marcando gols, buscando a vitória do Ceará. Vamos buscar fazer o melhor dentro de campo para sair com essa vitória e consequentemente com os três pontos.”

A vitória no Clássico-Rei assegura a vaga do Ceará na semifinal do Campeonato Cearense 2021. Para Cléber, o foco dentro de campo tem que ser de buscar os três pontos e nada mais.

Cléber Atacante do Ceará “Temos pontos a fazer ainda na competição, é um clássico, não podemos entrar cabisbaixos ou deixar as coisas fugirem. Precisamos fazer o que o Guto trabalhou durante a semana, no tempo que teve, e entrar dentro de campo para vencer. Buscar os três pontos e não pensar em outra coisa.”