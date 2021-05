Clássico-Rei pelo Cearense pode garantir vaga e vantagens no mata-mata; entenda regulamento

Com duas rodadas para o encerramento da 2ª fase, o Campeonato Cearense se aproxima de sua etapa decisiva. Para a temporada 2021, em virtude da pandemia da Covid-19 e o aperto no calendário do futebol brasileiro, a Federação Cearense de Futebol (FCF) e os clubes optaram pela realização de partidas únicas na semifinal e final do certame estadual.

Desta forma, o Clássico-Rei poderá ser decisivo e encaminhar não apenas a classificação, mas garantir a Ceará ou Fortaleza vantagens nas fases decisivas do Campeonato Cearense. Entenda o regulamento da fase final do estadual abaixo.

Regulamento da fase final do Campeonato Cearense

Ferroviário, Fortaleza, Atlético-CE e Ceará, respectivamente, figuram entre os classificados de momento à fase final do Campeonato Cearense. Os duelos da semifinal serão realizados entre o 1° x 4° e 2° x 3°. Em caso de empate ao final do tempo regulamentar, o clube com melhor campanha na 2ª fase estará classificado para a grande final do certame estadual.

A sistemática se repete no duelo decisivo. Também decidido em jogo único, o clube de melhor campanha que chegar à final do Campeonato Cearense jogará pelo empate para conquistar o título de campeão estadual da temporada 2021.

Legenda: Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (15) pela 6ª rodada do Campeonato Cearense Foto: Kid Junior

Clássico-Rei decisivo

Sem classificação garantida na fase decisiva do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza se enfrentam em duelo válido pela 6ª rodada do certame estadual neste sábado (15), às 16h, na Arena Castelão. O vencedor do Clássico-Rei garante vaga com uma rodada de antecedência no mata-mata.

Em caso de vitória do Ceará, a equipe alvinegra subiria duas posições, alcançando à vice-liderança do Campeonato Cearense. O Fortaleza, por sua vez, poderá chegar ao topo do estadual vencendo o maior rival e torcendo pelo tropeço do Ferroviário.

De todo modo, dependendo da posição final das duas equipes, o duelo entre Ceará e Fortaleza poderá acontecer também na semifinal do Campeonato Cearense, previamente marcado para o dia 19 ou 20 de maio.

Datas da semifinal e final do Campeonato Cearense

19/05 (qua) ou 20/05 (qui) - Semifinal do Campeonato Cearense em jogo único

23/05 (dom) - Final do Campeonato Cearense em jogo único