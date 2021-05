Ceará vence Icasa por 1 a 0 e se aproxima da semifinal do Estadual

O Ceará venceu a 3ª seguida na 2ª Fase do Campeonato Cearense e encaminhou sua classificação para as semifinais. O Vozão bateu o Icasa por 1 a 0, gol de David, no estádio Raimundão, em Caucaia (CE), assumindo a 3ª colocação com 10 pontos.

Com o resultado, o Vozão pode garantir vaga já na próxima rodada, já que tem 4 pontos de vantagem para o 5º colocado, o Pacajus. No sábado, o Ceará enfrenta o Fortaleza, no Clássico-Rei, às 16 horas no Castelão.

O Alvinegro, jogando praticamente com seu time Sub-23, já que os reservas imediatos do grupo principal estão concentrados para o jogo com o Arsenal de Sarandí amanhã pela Copa Sul-Americana, teve mais dificuldade para vencer, diante de um Icasa valente e bem postado sob o comando do técnico Mastrillo Veiga.

Assim, com um time mais jovem, semelhante a equipe que venceu o Crato no Vovozão por 1 a 0, o Ceará teve dificuldade para criar jogadas, pela bem postada defesa do Icasa.

E o Verdão não só se defendeu, como saiu para o jogo, buscando seus primeiros pontos na 2ª Fase. E exigiu grandes defesas do goleiro alvinegro, Vinícius.

Ainda que tenha criado menos que o Icasa na 1ª etapa, o Ceará saiu na frente, aos 31 minutos: Natan fez belo lançamento para David, que finalizou com categoria para fazer 1 a 0 para o Vovô.

Truncado

Na etapa final, o Icasa voltou melhor, com o Ceará um pouco mais fechado, buscando os contra-ataques.

E o Verdão exigiu duas boas defesa de Vinícius, em tentativas de Tauã e Victor, estando mais perto do empate.

Na reta final, a partida ficou mais truncada, pelas mudanças efetuadas pelos treinadores e equilíbrio do jogo.

O Ceará conseguiu segurar bem as investidas do Icasa nos minutos finais e saiu com uma vitória muito importante com sua promissora garotada, mais uma vez com o dever cumprido.