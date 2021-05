Na estreia de Vojvoda, Fortaleza goleia Crato por 6 a 1 pelo Estadual

No Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, o Fortaleza goleou o Crato por 6 a 1 e retornou a vice-liderança do Campeonato Cearense, com 11 pontos em cinco partidas disputadas. Wellington Paulista (2x), Lucas Crispim, Éderson, Luiz Henrique e Ronald marcaram para o Leão, enquanto Otácio diminuiu para o Azulão.

Com a derrota, o Crato está não tem mais possibilidade de conquistar uma vaga na semifinal do certame estadual e segue brigando por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. O Fortaleza, por sua vez, garante vaga na fase mata-mata do Cearense com uma vitória diante do Ceará, no próximo sábado (15).

Primeiro tempo

O duelo entre Fortaleza e Crato começou com pressão e gol cedo para o lado tricolor. Logo aos 34 segundos da primeira etapa, Wellington Paulista recebeu bom passe de Daniel Guedes e empurrou para o fundo das redes.

Superior tecnicamente, a equipe dirigida por Vojvoda controlava as ações da partida e chegava ao gol adversário com facilidade, porém, sem conseguir concluir com precisão para ampliar a vantagem.

Após tentativas sem êxitos, Lucas Crispim tratou de acertar a rede de Dida. Após boa jogada de Osvaldo pelo lado direito, o atacante cruzou na área e Wellington Paulista furou, mas, na sobra, o camisa 10 acertou o chute no alto, marcando o segundo do Fortaleza na partida.

O Tricolor do Pici seguiu pressionando, mas parou em Dida. Porém, o arqueiro do Azulão não foi capaz de parar o forte chute do volante Éderson, em jogada ensaiada na cobrança de falta de Luiz Henrique, que marcou o terceiro do Fortaleza na partida.

Em reta final de etapa, o Fortaleza administrou o resultado e foi para o intervalo com a vantagem de 3 a 0 no placar.

Legenda: Wellington Paulista marcou duas vezes para o Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

Segundo tempo

A etapa final voltou com muita chuva e ventania no Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia. Aos 5 minutos, um apagão paralisou a partida por cerca de 15 minutos.

No retorno, passeio do Fortaleza contra o Crato. Em cinco minutos, o Tricolor do Pici marcou três gols, um com Wellington Paulista, por cobertura, um com Luiz Henrique, após cruzamento de Robson e um de Robson, após pegar sobra deixada por Ronald.

A equipe tricolor seguiu pressionando, mas sem conseguir ampliar a goleada. Quem chegou ao gol, no entanto, foi o Crato, com Otácio, após um lindo chute de fora da área, marcando o de honra para os mandantes.

Próximo adversário

O Fortaleza volta a campo neste sábado (15) contra o Ceará, às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.