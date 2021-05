Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz narra jogo após chuva e paralisação

A estreia de Vojvoda no comando técnico do Fortaleza foi repleto de emoções. Apesar da goleada sobre o Crato por 6 a 1, no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, o duelo ficou marcado pela queda de energia no estádio, logo no início do 2º tempo, quando o Tricolor do Pici vencia o Azulão por 3 a 0.

As fortes chuvas e ventanias na região paralisaram o duelo entre Crato x Fortaleza por 20 minutos, sendo retomado após restabelecimento da iluminação no Raimundão. A paralisação da partida gerou inúmeras reações nos torcedores tricolores, levando ao presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, a realizar uma live em suas redes sociais, transmitindo a partida e narrando para seus seguidores.

Este momento é histórico! Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, resolveu transmitir e narrar o jogo ao vivo pelo seu perfil do Instagram. Detalhe: está narrando para o torcedor. #trestadual pic.twitter.com/qpXFkR3ylr — Lucas Catrib (@lucascatrib) May 13, 2021

Olha aí a narração do presidente Marcelo Paz! No momento, o Fortaleza vence o Crato por 6 a 0. #trestadual pic.twitter.com/vVuXL04hGA — Lucas Catrib (@lucascatrib) May 13, 2021

A transmissão realizada em seu perfil nas redes sociais contou com a participação do ex-atleta do Fortaleza, Derley, que brincou com Marcelo Paz: "acho que poderia subir em cima desse andaime aí e fazer a narração, presidente (risos)"

Legenda: Derley brinca com Marcelo Paz em transmissão da partida nas redes sociais Foto: Reprodução