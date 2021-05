Jogo de Fortaleza x Crato é paralisado por apagão em estádio da Caucaia; veja imagens

O duelo entre Crato x Fortaleza pela 5ª rodada do Campeonato Cearense foi paralisado aos 5 minutos do 2° tempo após apagão no Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, em virtude das fortes chuvas e ventania na região.

⚠️ Jogo paralisado devido à forte chuva e queda de energia. Luzes voltando aos poucos e nenhum retorno oficial sobre o retorno da partida, por enquanto. pic.twitter.com/upgv4EpB1f — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) May 13, 2021

O confronto marca a estreia de Juan Pablo Vojvoda à beira do campo. Com gols de Wellington Paulista, Lucas Crispim e Éderson, o Fortaleza vencia o Crato por 3 a 0. Após a queda de energia, jogadores e comissões técnicas se encaminharam para os vestiários e aguardam a decisão da equipe de arbitragem.