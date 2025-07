Clássico-Rei: veja quem são os artilheiros do Fortaleza na Era Vojvoda

O Fortaleza não vence um Clássico-Rei há oito jogos. No Tricolor desde 2021, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai para o 24º confronto contra o maior rival da equipe. Ao todo, foram cinco vitórias, oito empates e dez derrotas para o Leão do Pici. O grupo marcou 24 gols nesse período, por 14 atletas diferentes. Artilheiro do time há duas temporadas, Lucero lidera a lista.

O camisa 9 lidera a lista com quatro gols marcados. A vice-liderança está com David, que depois foi para Internacional, São Paulo e atualmente no Vasco. O atacante marcou um a menos que o argentino. Outros cinco atletas balançaram as redes duas vezes em Clássicos-Rei: Lucas Sasha, Moisés, Pikachu, Tinga e Calebe.

Dos 23 confrontos, o Tricolor do Pici balançou as redes do Ceará 15 vezes e não fez em oito. As partidas ocorreram em quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.

Fortaleza e Ceará se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília) em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O duelo será no domingo (13), na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

ARTILHARIA DO FORTALEZA EM CLÁSSICO-REI NA ERA VOJVODA

Lucero (4 gols) David (3 gols) Lucas Sasha (dois gols) Moisés (dois gols) Pikachu (dois gols) Tinga (dois gols) Calebe (dois gols) Kauan (1 gol) Machuca (1 gol) Caio Alexandre (1 gol) Thiago Galhardo (1 gol) Felipe (1 gol) Wellington Paulista (1 gol) Anderson Jordan (1 gol - contra)