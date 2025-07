Última janela de transferências de 2025: veja reforços da Série A

A última janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 foi aberta nesta quinta-feira (10). Após a pausa da Copa do Mundo de Clubes, os times possuem até o dia 2 de setembro para anunciar reforços. Assim, os movimentos devem se intensificar entre os participantes da Série A do Brasileiro.

Do futebol nordestino, o Vitória-BA (3) e o Sport (4) estão entre os que mais contrataram. Já o Fortaleza trouxe dois reforços, enquanto Ceará e Bahia ainda não anunciaram nenhuma novidade.

Por isso, as expectativas aumentam. A maioria dos times trouxe, pelo menos, uma contratação.

O Diário do Nordeste lista os reforços anunciados até o momento. Veja a lista.

Contratações da Série A na nova janela de transferências

Atlético-MG

MEI - Isaac (Nacional, do Uruguai)

Bahia

Nenhum reforço

Botafogo

MEI - Jordan Barrera (Junior Barranquilla, da Colômbia)

Bragantino

ZAG - Gustavo Marques (Benfica, de Portugal)

Ceará

Nenhum reforço

Corinthians

Nenhum reforço

Cruzeiro

Nenhum reforço

Flamengo

Nenhum reforço

Fluminense

Nenhum reforço

Fortaleza

ATA - José Herrera (Argentino Juniors, da Argentina)

ATA - Adam Bareiro (River Plate, da Argentina)

Grêmio

VOL - Carballo (New York Red Bulls, dos EUA)

Internacional

LAD - Alan Benítez (Cerro Porteño, do Paraguai)

Juventude

LAE - Marcelo Hermes (Criciúma)

VOL - Hudson (Portuguesa-SP)

VOL - Lucas Fernandes (Portimonense, de Portugal)

ATA - Rafael Bilu (Guarani-SP)

Mirassol

LAE - Felipe Jonatan (Fortaleza)

Palmeiras

ATA - Ramón Sosa (Nottingham Forest, da Inglaterra)

Santos

LAD - Igor Vinicius (São Paulo)

VOL - Willian Arão (Panathinaikos, da Grécia)

Sport

GOL - Gabriel Vasconcelos (Vitória-BA)

LAE - Kevyson (Santos)

VOL - Pedro Augusto (Fortaleza)

ATA - Ignacio Ramírez (Newell’s Old Boys, da Argentina)

Vasco

VOL - Thiago Mendes (Lille, da França)

Vitória-BA