Clássico-Rei: relembre as últimas partidas entre Ceará e Fortaleza

O Clássico-Rei inicia na temporada de 2021 neste sábado (20), pela Copa do Nordeste. É mais um capítulo na rivalidade centenária entre Ceará e Fortaleza, novamente sem a presença do público. A pandemia da Covid-19 trouxe uma atmosfera diferente ao principal confronto do futebol cearense, mas as expectativas são por um duelo acirrado, assim como foi ao longo do último ano.

No resgaste histórico, os arquirrivais se enfrentaram sete vezes em 2020. Os confrontos foram válidos pelo Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A - as mesmas competições previstas no calendário atual.

O saldo final foi de equilíbrio: três vitórias para cada lado e um empate. Do recorte, apenas o primeiro compromisso, em 1º de fevereiro, contou com a presença da torcida na Arena Castelão. E a partida foi a única com placar de igualdade - 1 a 1 - com gols do alvinegro Klaus e do tricolor Osvaldo.

Clássico-Rei em 2020

Jogos: 7

Vitórias do Ceará: 3

Vitórias do Fortaleza: 3

Empate: 1

Para os objetivos ao longo do ano, o Clássico-Rei definiu as metas alcançadas pelas equipes. O Fortaleza, por exemplo, reservou as vitórias para o Campeonato Cearense e, com duas vitórias na final, ficou com o bicampeonato estadual.

O Ceará foi soberano na Copa do Nordeste, em Salvador, e eliminou o rival da semifinal - depois bateu o Bahia e ergueu a taça regional. No Brasileirão, venceu as duas rodadas, com pontuação que auxiliou na vaga da Copa Sul-Americana.

Os números ficam no passado, de fato. Os elencos atravessam mudanças e ainda não foram testados com força máxima. A expectativa, inclusive, é de início da montagem dos times titulares no confronto de logo mais.

Histórico de Ceará x Fortaleza na última temporada

01.02 - Fortaleza 1 x 1 Ceará | Fase de grupos da Copa do Nordeste

Legenda: O primeiro Clássico-Rei foi marcado por arbitragem polêmica Foto: Thiago Gadelha / SVM

O primeiro Clássico-Rei de 2020 terminou empatado. Aos 31 do 1º tempo, o zagueiro Klaus abriu o placar para o Ceará. Aos 17 do 2º tempo, Osvaldo empatou de bicicleta. O atacante alvinegro Rick teve um gol anulado de forma errada. E Vina parou em Felipe Alves em cobrança de pênalti no fim.

15.07 - Ceará 1 x 2 Fortaleza | Fase de grupos do Campeonato Cearense

Legenda: O Fortaleza foi melhor no Campeonato Cearense e venceu o Ceará na fase de grupos Foto: Pedro Chaves / FCF

Na abertura das disputas pelo Estadual, o Fortaleza foi superior. Investindo na bola parada, conseguiu um gol com Wellington Paulista no 1º tempo e completou o placar na etapa final, com Yuri César. O Ceará descontou nos acréscimos com arremate de Bérgson.

28.07 - Fortaleza 0 x 1 Ceará | Semifinal da Copa do Nordeste

Legenda: Com gol de Klaus, o Ceará eliminou o Fortaleza da Copa do Nordeste Foto: Felipe Santos / cearasc.com

No primeiro Clássico-Rei realizado em solo baiano, no estádio Pituaçu, melhor para o Ceará. O time de Guto Ferreira anulou as investidas tricolores, teve forte marcação e conseguiu um gol da vitória com Klaus, em lance aéreo. O Vovô eliminou o Leão na semifinal e avançou para o título regional.

02.09 - Ceará 1 x 0 Fortaleza | Série A do Campeonato Brasileiro

Legenda: Vina garantiu a vitória do Ceará na Série A com voleio na entrada da área Foto: Thiago Gadelha / SVM

No Brasileirão, o Ceará repetiu a estratégia da Copa do Nordeste e venceu de novo. O time deixou a bola com o Fortaleza e apostou na transição rápida. Em jogada pela direita, Vina aproveitou cruzamento de Charles e bateu na saída de Felipe Alves aos 43 do 1º tempo.

30.09 - Ceará 1 x 2 Fortaleza | Final do Campeonato Cearense

Legenda: Em jogo equilibrado, o Fortaleza venceu com gol na reta final Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na decisão estadual, as duas equipes protagonizaram uma grande partida. O Fortaleza saiu na frente com Bruno Melo, de cabeça. Aos 50 do 1º tempo, Rafael Sóbis deixou tudo igual. Na volta do intervalo, o equilíbrio se encerrou nos acréscimos, com Tinga decretando a vitória leonina.

21.10 - Fortaleza 1 x 0 Ceará | Final do Campeonato Cearense

Legenda: O lateral Tinga garantiu o título cearense do Fortaleza com gol na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com o resultado parcial, o Ceará foi para a finalíssima com maior ímpeto ofensivo. Na pressão, conseguiu duas bolas na trave. O Fortaleza administrou a vantagem e faturou o 43º título cearense com nova vitória, mais uma vez com Tinga aproveitando lance na grande área.

20.12 - Ceará 2 x 0 Fortaleza | Série A do Campeonato Brasileiro

Legenda: O Ceará foi dominante no último Clássico-Rei e venceu no Brasileirão Foto: Thiago Gadelha / SVM

O último confronto da temporada foi marcado por superioridade alvinegra. Com domínio da partida, o Ceará teve chance de pênalti no 1º tempo: Felipe Alves defendeu chute de Vina. No 2º tempo, conseguiu transformar a pressão em resultado com gols de Lima e Cléber.