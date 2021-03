Enquete: defina a escalação ideal do Fortaleza para a temporada de 2021

O Fortaleza está invicto na temporada de 2021. A equipe disputou quatro dos cinco jogos realizados entre três competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Em campo, o técnico Enderson Moreira não repetiu nenhuma escalação e usou 25 atletas.

Os números indicam a busca por uma formação ideal. O esquema escolhido foi o 4-2-3-1, com variações para 4-3-3 e 4-4-2, a mudança está nos jogadores - e cada um pode agregar uma característica diferente ao coletivo.

Assim, com variações, o time conseguiu resultados, mas carece de desempenho. Na última atuação, diante do Caxias-RS, ficou acuado em campo e sofreu pressão do adversário no Rio Grande do Sul, apesar da vaga assegurada para a 2ª fase do torneio nacional.

Legenda: Enderson Moreira chegou ao Fortaleza para substituir Marcelo Chamusca no cargo Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Do acervo disponível, a qualidade deve aumentar com as estreias de reforços como o meia Isaque e o lateral Yago Pikachu. Remanescentes no elenco, os volantes Felipe e Ronald ainda não atuaram.

Por isso, o Diário do Nordeste abre a enquete em busca do time ideal do Fortaleza. Antes, deixamos as escalações dos cinco primeiros exibições, com substituições indicadas por parênteses, para avaliar o padrão tático desenvolvido até o momento.

Um detalhe importante: o clube deve apresentar melhor os favoritos ao posto de titular no sábado (20), quando enfrenta o Ceará no Nordestão. O Clássico-Rei ocorre às 16h, na Arena Castelão.

Escalações do Fortaleza em 2021

17.03 - Caxias 0x1 Fortaleza | Felipe Alves; Tinga (Éderson), Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Matheus Jussa, Pablo e Luiz Henrique (Matheus Vargas | Juninho); Igor Torres (Robson), David (Carlinhos) e Wellington Paulista.

13.03 - Fortaleza 1x1 Treze | Felipe Alves; Vitor Ricardo (Juninho), Wanderson, João Paulo e Bruno Melo (Carlinhos); Matheus Jussa, Éderson e Crispim (Luiz Henrique); Romarinho (Robson), Osvaldo (David) e Wellington Paulista.

10.03 - Atlético-CE 0x2 Fortaleza | Felipe Alves; Tinga, Quintero, João Paulo (Wanderson) e Carlinhos; Éderson, Juninho e Lucas Crispim (Luiz Henrique); David (Coutinho), Igor Torres (Romarinho) e Robson (Pablo).

06.03 - Sampaio Corrêa 0x2 Fortaleza | Boeck; Tinga, Wanderson, Quintero (João Paulo) e Bruno Melo; Matheus Jussa, Pablo e Luiz Henrique (Matheus Vargas); Igor Torres(Carlinhos), Osvaldo (Robson) e Wellington Paulista (Coutinho).

03.03 - Fortaleza 1x0 CRB | Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Juninho, Pablo (João Paulo) e Crispim (Luiz Henrique); Romarinho (Osvaldo); David (Orobó) e Wellington Paulista (Carlinhos).

Escolha o Fortaleza ideal (4-3-3)

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@