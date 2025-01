Chamusca celebra vitória do Floresta na estreia do Cearense e projeta duelo contra o Iguatu: 'sabemos da dificuldade'

O Floresta começou o Campeonato Cearense com vitória de virada. A equipe comandada por Marcelo Chamusca venceu o Barbalha por 3 a 1 neste domino (19), no Estádio Domingão, em Horizonte. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança do Grupo A pelo saldo de gols. O técnico fala da importância do resultado.

“É muito importante estrear vencendo, passa uma confiança para todos. Não só para os atletas, mas para a comissão, diretoria, torcedores, para todo mundo que está envolvido no processo”, analisou.

“Nós conseguimos associar o bom desempenho ao resultado final do jogo, aos três pontos. Conseguimos transferir muitas ações que foram treinadas ao longo da pré-temporada, e eu acho que quando você consegue transferir o que treinou para o jogo com desempenho e resultado é um cenário extremamente positivo”, completou.

O próximo desafio será contra o Iguatu, fora de casa, às 19h (de Brasília). O duelo entre os times será no sábado (25), válido pela segunda rodada do Manjadinho.

“O primeiro passo é trabalhar a recuperação dos atletas. Já começamos a estudar o nosso próximo adversário, já vi o jogo ao vivo no sábado. E passar as informações para os atletas, montar a melhor estratégia possível, levando em consideração contexto, adversário, campo. Nós temos uma semana cheia. Sabemos da dificuldade, o adversário tem um retrospecto muito positivo em casa, mas vamos nos preparar bem para buscar um bom resultado em Iguatu”, finalizou.