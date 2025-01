Floresta x Barbalha: veja horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Floresta recebe o Barbalha pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2025. O duelo será neste domingo (19), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h (de Brasília).

PALPITES

ONDE ASSISTIR

FCF TV

COMO CHEGAM AS EQUIPES

O Floresta chega para o Campeonato Cearense com objetivo ambiciosos. A equipe espera ficar entre os 4 melhores do torneio e mais competições no calendário do ano que vem, como Copa do Brasil e Nordestão.

Após permanecer na Série C do Brasileiro, a equipe manteve o investimento e contratou o técnico Marcelo Chamusca campeão estadual por Fortaleza e Ceará. O clube contratou seis reforços, mas mantém a tradição de sua base forte, com 12 jogadores da base no elenco. Os destaques da equipe são o goleiro Wilderk, o zagueiro Icaro, o Lateral-esquerdo Rafael Furlan e o volante Rodrigo.

Legenda: Marcelo Chamusca comanda o Floresta no Campeonato Cearense Foto: Kely Pereira / Floresta

O técnico Marcelo Chamusca afirmou que estrear bem é fundamental, já que 1ªFase tem apenas 5 jogos.

"São 5 jogos e o aspecto mental será muito importante. Não dá tempo se adaptar ao campeonato, você tem que entrar muito forte, são poucos jogos. Vamos procurar buscar o resultado positivo desde a estreia para nos classificarmos. Muitos times tem o mesmo objetivo que o nosso, mas é trabalhar muito e entregar o máximo possível", disse ele.

O Barbalha chega para o Campeonato Cearense com o objetivo de permanecer na elite. Em 2024, precisou jogar o quadrangular da permanência e só na última rodada se manteve na Série A Cearense.

O time conta com vários atletas remanescentes do Cearense deste ano como, Romarinho, Alan Victor, Fabrício Itapissuma, Levi, Paulo Henrique e Lael.

A equipe não conseguiu resultados positivos nos amistosos de pré-temporada, e o técnico Jorge Luiz deixou o clube na véspera da estreia alegando problemas particulares.

FICHA TÉCNICA:

Floresta x Barbalha

Data e hora: 19/01, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Magno Cordeiro

Assistente 1: ZAQUEU Eleutério LINHARES

Assistente 2: TIAGO Castro e SILVA