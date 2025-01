Guia do campeonato Cearense 2025: veja perfil dos times que vão lutar pelo título

Tudo pronto para mais uma edição do Campeonato Cearense. O 'manjadinho' terá rodada de abertura no próximo sábado (18). Ao longo dos próximos meses dez clubes lutam por objetivos diferentes. Os principais rivais, Fortaleza e Ceará, entram como os grandes favoritos.

O Vovô, atual campeão da competição, reformulou seu elenco e começa sua trajetória rumo ao bicampeonato contra o estreante na Série A, o Tirol. Já o Leão chega para retomar a hegemonia no Estadual após ter perdido o título ano passado para o rival. O time de Vojvoda manteve boa parte do elenco e trouxe Pol Fernandez como a grande contratação da temporada.

O estadual de 2025 terá, em sua maioria, os times da região metropolitana. Com a participação de Horizonte, Maracanã, Ferroviário e Floresta, os times pouco terão que se deslocar entre cidades para mandarem seus jogos. Representando o interior, teremos nesta edição Iguatu, da região Centro-Sul, Barbalha e o Cariri, da região Sul.

Ceará Sporting Club: ELENCO REFORMULADO PARA BRIGAR PELO BICAMPEONATO

Legenda: Ceará foi campeão invicto do Estadual 2024 Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará começa 2025 com fôlego renovado após conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Mas, este ano, o primeiro desafio do time comandado por Léo Condé será defender o título do Campeonato Cearense. A 111ª edição do torneio inicia no dia 18 de janeiro e coincide com o aniversário de 111 anos do clube fundado em junho de 1914.

Um dos nomes decisivos do Vovô em 2024, o atacante Aylon vai para a segunda temporada vestindo a camisa alvinegra. O jogador ressalta o desejo do grupo em buscar mais um título estadual.

“A gente espera fazer o melhor. A gente quer esse bicampeonato. Sabemos que é uma competição difícil, e vão ter outras competições ao mesmo tempo. Mas vamos focar as atenções para o Cearense também, para garantir esse bicampeonato. A gente vai defender esse título, que a gente sabe que é muito importante para o restante da competição, como foi ano passado. Nos dá uma bagagem muito boa. Então, usar o Cearense para encaixar o time o mais rápido possível e chegar no final brigando pelo título", disse Aylon.

O time, no entanto, não terá dois dos três principais nomes do ataque da última temporada.

Artilheiro do time, do estadual e da Série B do ano passado, Erick Pulga foi vendido ao Bahia por R$18 milhões. Saulo Mineiro também se despediu do Vovô após ser negociado com o Shangai Port, da China. Ao todo, 14 jogadores da última temporada deixaram o elenco.

Legenda: A volta de Fernando Sobral é grande novidade do Ceará para o início do Cearense 2025 Foto: Kid Júnior/SVM

O Alvinegro tem feito grande reformulação com foco no Brasileiro. O clube já anunciou 12 reforços para 2025. Entre os nomes de destaque, está o volante Fernando Sobral, já conhecido da torcida cearense, que veio do Cuiabá por empréstimo. O volante explica como tem sido lidar com o “estilo Condé”. “Está um pouco cedo para falar do professor, da parte tática e tudo mais, mas a adaptação está bem rápida. Parece que nem saí do clube. Realmente eu não saí, sempre estive na torcida, sempre acompanhava nosso Vozão. É aproveitar isso ao meu favor, essa identificação e essa adaptação bem rápida, bem natural. Agora é só somar força com meus companheiros pra gente dar resposta ao torcedor dentro de campo, conseguir nossos objetivos no ano e, acima de tudo, fazer nosso torcedor feliz”, afirmou.

Fortaleza: ELENCO MANTIDO E CONTRATAÇÕES DE PESO PARA RECUPERAR HEGEMONIA

Legenda: O Fortaleza é um dos representantes brasileiros na Libertadores 2025 e fará sua 3ª participação na maior competição da América do Sul Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza quer voltar a conquistar o título do Campeonato Cearense em 2025 e assumir o posto de maior campeão do estado (o Leão está atualmente empatado com o Ceará, com 47 títulos cada). Para isso, o time pretende usar força máxima na competição estadual.

Após uma temporada de sucesso em 2024, principalmente no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza apostou na manutenção do elenco para 2025, renovando com as principais peças, como João Ricardo, Kuscevic e Lucero.

Além disso, fez contratações de peso, como a do meia argentino Pol Fernández, ex-Boca Juniors, e aguarda anunciar os zagueiros David Luiz, ex-Flamengo, e Gastón Ávila, que deve chegar emprestado pelo Ajax, da Holanda.

Legenda: Jogador preferiu não dar um prazo para a sua estreia com a camisa tricolor Foto: Davi Rocha

"Encaramos como uma competição muito importante, histórica. A torcida pode esperar o Fortaleza 100% focado. O Fortaleza entra em campo sempre para ganhar, entra em campo sempre para buscar performance, para buscar vitória. E a gente sabe da importância de um título estadual. Entendemos a grandeza do campeonato, a rivalidade que mexe com as emoções do torcedor. E a gente vai dar o máximo nessa competição", disse Marcelo Paz, CEO do clube.

Atual vice-campeão do Campeonato Cearense, o Fortaleza faz uma pré-temporada nos Estados Unidos e por isso só fará sua estreia no torneio estadual no dia 25 de janeiro, contra o Horizonte, fora de casa. Dois dias depois, enfrenta o Cariri, em casa.

Ferroviário: RENOVADO E MOTIVADO PARA SAIR DA FILA DE 30 ANOS

Legenda: O Cearense é a prioridade do início da temporada. Os corais projetam pelo menos chegar às semifinais, mas não deixam de sonhar com a possibilidade de colocar o décimo troféu estadual na prateleira Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Recém classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste, o Ferroviário chega motivado para mais uma disputa de Campeonato Cearense. Há 30 anos sem faturar o certame estadual, o time coral passa por um momento decisivo nos bastidores: a venda da SAF que acaba de constituir.

O grupo europeu (composto por portugueses e russos) que fez uma oferta oficial já atua na Barra do Ceará, mas só investirá o dinheiro prometido após a aprovação da venda pelo conselho deliberativo. Apesar disso, com os investidores, o Tubarão já faturou o título da Taça Fares Lopes do ano passado, garantindo vaga na Copa do Brasil deste ano.

O Cearense é a prioridade do início da temporada. Os corais projetam pelo menos chegar às semifinais, mas não deixam de sonhar com a possibilidade de colocar o décimo troféu estadual na prateleira. O técnico português Tiago Zorro sabe que o caminho para ser finalista e ter a chance de disputar o título não é fácil, mas mantém a esperança. “Tudo é possível em futebol, sabemos disso, mas é muito difícil competirmos contra equipes muito fortes, Série A e Série B. Sabemos que o Ferroviário atravessa uma fase de transição, queremos melhorar e temos essa esperança de que podemos fazer bem”, disse.

Legenda: O técnico português Tiago Zorro sabe que o caminho para ser finalista e ter a chance de disputar o título não é fácil, mas mantém a esperança Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Do título da Fares Lopes, em dezembro, para cá, chegaram oito peças (e outras saíram), sendo uma oriunda da Colômbia, o atacante Kevin Rivas. Outro nome que chamou a atenção, pela referência a um craque do passado, foi Christian Eto'o, que joga no ataque assim como o camaronês que defendeu o Barcelona. Para o torcedor, porém, as peças que mais inspiram segurança são os veteranos Ciel e Janeudo.

“Nossa expectativa é boa, a gente vem de dois jogos bons da Copa do Nordeste, está com entrosamento em dias, se adaptando bem. Esperamos fazer um bom campeonato”, declarou o goleiro Sivaldo, herói na classificação nos pênaltis para o Nordestão.

Horizonte: FOCO EM FAZER UM CAMPANHA BEM LONGE DO REBAIXAMENTO

Legenda: Comandado pelo técnico Leandro Campos, o Galo do Tabuleiro quer primeiro evitar qualquer risco de rebaixamento Foto: Davi Rocha/SVM

Primeiro pés no chão, depois pensar em algo mais. Assim chega o Horizonte para o Campeonato Cearense. Comandado pelo técnico Leandro Campos, o Galo do Tabuleiro quer primeiro evitar qualquer risco de rebaixamento, para depois pensar em objetivos maiores.

A equipe conta com jogadores experientes, como o zagueiro Waldson, o lateral Dieguinho e o volante César Sampaio, além do meia Tico Baiano. Um dos destaques da equipe nos amistosos foi Diego Dentinho.

O técnico Leandro Campos espera que a equipe faça um campeonato seguro, com o primeiro objetivo sendo não ir ao quadrangular do rebaixamento, como aconteceu no ano pasado.

Legenda: Técnico Leandro Campos espera que a equipe faça um campeonato seguro Foto: Davi Rocha/SVM

"A minha expectativa é muito grande. Tivemos um período de pré-temporada proveitoso, bem organizado, com 3 jogos treinos que nos dá uma condição de chegamos preparados. A gente entende a dificuldade do Campeonato. A fórmula é difícil, são apenas 5 jogos e esperamos que a gente não vá para o quadrangular do descenso. Quando conquistarmos este objetivo, pensaremos em algo maior".

TIROL: ESTREANTE QUE QUER FAZER BONITO NA ELITE

Legenda: O Tirol foi campeão cearense da Série B em 2024 e estreará na elite este ano Foto: Iago Ferreira / Tirol

Um dos debutantes na Série A do Campeonato Cearense e também o time mais jovem da competição, pois tornou-se um clube profissional em 2021, já criando uma SAF em 2022; o Tirol quer ser a “sensação” do certame, ou seja, surpreender mesmo sem nenhum status de favoritismo. A equipe pensa além da permanência e mira um calendário para a temporada 2026, de olho na Série D e, quem sabe, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Com um investimento bem semelhante à maioria dos concorrentes, a Coruja contará com um elenco de jovens valores, mas também atletas experientes e que conhecem bem o Manjadinho. Dos reforços contratados estão Siloé e Pio, velhos conhecidos do torcedor cearense. Além deles, atletas que foram destaques em outras edições do Estadual, como Otacílio Marcos, Soares (conhecido como Bolota) e Júnior César (conhecido como Goiaba).

O treinador Fabiano Soares, que assumiu o time depois de uma campanha abaixo da expectativa na Taça Fares Lopes de 2024, que culminou na troca de comando técnico, promete uma equipe com “sistema de jogo proativo, que mande na partida”.

Com experiência na Europa, Fabiano foi válido para a diretoria do Tirol por Paulo Autuori, que trabalhou com ele em 2017 no Athletico-PR. Aliás, o comandante da Coruja foi técnico principal do Furacão por 28 partidas em 2017. “Vou tentar propor o jogo e conseguir ter um modelo de jogo atrativo para os nossos torcedores”, disse.

Iguatu: A FORÇA DO INTERIOR VAI BUSCAR FAZER HISTÓRIA

Legenda: O Iguatu foi eliminado na Série D nas quartas de finais, no confronto do acesso Foto: João Marcos Lima | ADI

O Iguatu tem assumido, nos últimos anos, o posto de uma das forças emergentes do futebol cearense. O Azulão, que em edições anteriores chegou até mesmo a eliminar o Ceará, quer mais uma vez fazer história na elite do Campeonato Cearense na temporada 2025.

Na edição de 2024, o time da região Centro-Sul do estado do Ceará terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, atrás apenas do Ceará, com diferença de um ponto. Foi eliminado pelo Ferroviário nas quartas de final do torneio.

"Iguatu esse ano está com um projeto diferente, pouquíssimos jogadores que já disputaram o Campeonato Cearense. Já jogaram a Série A2 de São Paulo, Mineiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Um projeto novo, um time com uma estatura mais alta, e bem mais novo que o do ano passado. A gente confia nesse grupo, um dos grupos mais fortes que o Iguatu já formou na sua história", disse Antônio Filho, presidente do Iguatu, em entrevista à IguaTV.

Floresta: A FORÇA DA BASE COLOCADA EM AÇÃO NOVAMENTE

Legenda: Floresta durante jogo da Copinha Foto: Anderson Lira/Floresta

O Floresta chega para o Campeonato Cearense com objetivo ambiciosos. A equipe espera ficar entre os 4 melhores do torneio e mais competições no calendário do ano que vem, como Copa do Brasil e Nordestão.

Após permanecer na Série C do Brasileiro, a equipe manteve o investimento e contratou o técnico Marcelo Chamusca campeão estadual por Fortaleza e Ceará. O clube contratou seis reforços, mas mantém a tradição de sua base forte, com 12 jogadores da base no elenco. Os destaques da equipe são o goleiro Wilderk, o zagueiro Icaro, o Lateral-esquerdo Rafael Furlan e o volante Rodrigo.

12 jogadores da base no elenco

O técnico Marcelo Chamusca reforçou os objetivos ambiciosos do Floresta no Campeonato Cearense.

Legenda: Marcelo Chamusca comandará o Floresta no Campeonato Cearense Foto: @kely_fotografa / Floresta

"A expectativa no Floresta é estar entre os 4 melhores da competição, para conseguirmos vagas na Copa do Brasil e Nordeste em 2026. É trabalhar muito e entregar o máximo possível. Estamos buscando entrosar os jogadores que forem contratados com alguns remanescentes da Série C e Fares Lopes. Trabalhamos todos os aspectos que são importantes na construção da equipe, parte técnica, física, técnica individual, principalmente o mental e construir um time de mentalidade vencedora. São apenas 5 jogos na 1ª Fase e o aspecto mental será muito forte. Não dá tempo se adaptar ao campeonato, você tem que entrar muito forte".

CARIRI: 'TIME DA FÉ' APOSTA EM MODELO DE GESTÃO INOVADORA PARA SEGUIR ENTRE OS GRANDES

Legenda: O Cariri aposta em uma estrutura moderna e em um modelo de gestão inovador para consolidar o seu sucesso entre os “gigantes” do estado Foto: Monteiro Foto/Cariri FC

O Cariri Football Club é um dos estreantes na elite do Campeonato Cearense. A jovem equipe foi fundada em 2019 e no sexto ano após a sua fundação terá a oportunidade de estar na prateleira mais alta do futebol cearense.

O “Time da Fé”, como é tradicionalmente conhecido entre os seus torcedores, foi o vice-campeão da Série B do Campeonato Cearense 2024. Jovem, o clube tem se consolidado como um símbolo na cidade de Juazeiro do Norte, já tão tradicional através de clubes como o Icasa e o Guarani de Juazeiro.

“Nós temos a responsabilidade de não só estar representando a cidade de Juazeiro do Norte, mas toda a região do Cariri. Com muita fé em Deus e perseverança, acreditamos que, em 2025, vamos permanecer na elite e fazer história com o time do Cariri, para que, em 2026, conseguimos voar ainda mais alto.” (Raimundo Cordeiro - presidente do Cariri)

O Cariri aposta em uma estrutura moderna e em um modelo de gestão inovador para consolidar o seu sucesso entre os “gigantes” do estado. A equipe é o primeiro clube-empresa da cidade de Juazeiro do Norte e pretende ser um exemplo de gestão e profissionalismo.

Maracanã: TIME PRONTO PARA FAZER BONITO EM MAIS UM ANO

Legenda: A preparação do elenco começou ainda no ano passado, já que teve a disputa da Copa do Nordeste. Foto: Davi Rocha

O Maracanã fez história ao conquistar o terceiro lugar do estadual na temporada passada e foi campeão do interior. A equipe comandada por Júnior Cearense foi praticamente toda reformulada para 2025, ano em que completa 20 anos de fundação. Ao todo, 27 atletas formam o elenco que sonha alto no estadual.

Em 2024, o time de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, chegou às semifinais do Cearense e foi eliminado pelo Fortaleza. A preparação do elenco começou ainda no ano passado, já que teve a disputa da Copa do Nordeste. A equipe tem Vinícius Canindé, artilheiro da última temporada. O treinador ressalta a força do grupo e projeta a estreia contra o Iguatu.

“Tivemos dois jogos difíceis contra ABC e CSA (Nordestão), que já serviram para nós como preparação para o Cearense. Acredito que a equipe está bem, focada no que precisa fazer. Sabemos que é um jogo muito difícil. A gente vai lá em busca de fazer um grande jogo e sair de com o resultado positivo. A gente pretende brigar por tudo isso novamente. Se possível, tentar beliscar uma final, isso vai ser muito importante para o Maracanã”, afirmou o técnico.

Barbalha: LUTA PARA SEGUIR NA ELITE É O FOCO DO CLUBE

Legenda: O Barbalha chega para o Campeonato Cearense com o objetivo de permanecer na elite Foto: Intagram/Barbalha Oficial

O Barbalha chega para o Campeonato Cearense com o objetivo de permanecer na elite. Em 2024, precisou jogar o quadrangular da permanência e só na última rodada se manteve na Série A Cearense.

O time comandado por Jorge Luiz, Bacalhau, conta com vários atletas remanescentes do Cearense deste ano como, Romarinho, Alan Victor, Fabrício Itapissuma, Levi, Paulo Henrique e Lael.

A equipe não conseguiu resultados positivos nos amistosos de pré-temporada, mas o técnico Jorge Luiz confia no trabalho da Raposa dos Verdes Canaviais.

"Após a permanência, tivemos missão de planejar um novo time para 2025. Um grupo que mistura experiencia e juventude. E buscar surpreender. É a menor folha, com menor investimento, então, em tese somos candidatos a cair, mas vamos tentar surpreender. São 3 partidas fora e duas em casa. Acredito muito nesse grupo", declarou o treinador.