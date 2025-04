Maranguape e Quixadá fazem final da Série B Cearense no sábado (12), no Presidente Vargas

A Federação Cearense de Futebol (FCF), definiu a data da final da Série B do Campeonato Cearense entre Maranguape e Quixadá. As duas equipes, que já estão garantidas na Série A do Cearense em 2026, se enfrentam no sábado (12), às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em decisão em jogo único. A informação é do repórter Brenno Rebouças.

Pelo regulamento, o mandante do jogo único é a equipe de melhor campanha somada a 1ª Fase e a semifinal. As duas equipes somaram o mesmo número de pontos: 16, com o Gavião da Serra tendo melhor saldo de gols.

Como o Maranguape não pode mandar os jogos no Moraisão, na sua cidade, ficou definido em reunião na Federação Cearense de Futebol com os clubes que a partida seria no Presidente Vargas.

Campanhas até a decisão

O Quixadá foi líder do Grupo B com 16 pontos. Em 8 jogos, foram 5 vitórias, um empate, e 2 derrotas:

Quixadá 1x4 Icasa

Pacatuba 2x3 Quixadá

Quixadá 1x0 Crato

Guarani de Juazeiro 0x2 Quixadá

Icasa 1x1 Quixadá

Quixadá 1x0 Pacatuba

Crato 2x0 Quixadá

Quixadá 5x2 Guarani de Juazeiro

A Canarinho do Sertão foi direto pra semifinal e enfrentou o Crato. No jogo de ida perdeu por 3 a 1 no Romeirão, mas reverteu o placar na volta por 2 a 0 no Abilhão, se classificando nos pênaltis por 7 a 6.

O Maranguape foi 2º colocado na 1ª Fase com 16 pontos,atrás do líder Itapipoca, que fez 19.

Maranguape 1x0 Itapipoca

Atlético 0x0 Maranguape

Maranguape 2x0 Tiradentes

Caucaia 1x0 Maranguape

Itapipoca 1x0 Maranguape

Maranguape 2x1 Atlético

Tiradentes 0x4 Maranguape

Maranguape 2x1 Caucaia

Nas quartas, o Gavião da Serra venceu jogo único com o Guarani de Juazeiro por 1 a 0 para enfrentar o Itapipoca nas semifinais.

No jogo de ida, o Maranguape perdeu por 2 a 1 no Almir Dutra, e na volta, fez 3x0 no Perilo Teixeira, garantindo vaga na decisão.