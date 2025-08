Ceará x Flamengo registra maior público do futebol nordestino no Brasileirão

O empate em 1 a 1 entre Ceará e Flamengo, na noite deste domingo (3), registrou o maior público do futebol nordestino no Brasileirão 2025. A partida, disputada na Arena Castelão, contou com um público total de 57.887 presentes, sendo 57.752 pagantes e 135 não pagantes.

O Ceará superou a própria marca para registrar o novo recorde. Antes, a partida com maior presença de público havia sido na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, com 49.955 pagantes, pela 11ª rodada, no dia 3 de junho. Assim, o Alvinegro detém os maiores públicos em comparação a Fortaleza, Bahia, Sport e Vitória.

Contra o Rubro-Negro, o Vovô teve uma renda bruta de R$ 2.795.442,00 e renda líquida de R$ 1.786.546,93. Antes da partida, inclusive, a torcida do Vovô fez um mosaico criticando os cearenses que torcem pelo time carioca.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 22 pontos e acabou perdendo duas posições na tabela, caindo para o 11º lugar. Já o Flamengo foi a 37 pontos e se manteve na liderança.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (10), para enfrentar o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque. Já o Flamengo encara o Mirassol, às 18h30min do sábado (9), no Maracanã.