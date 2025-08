Ceará tem 3 dos 5 maiores públicos do futebol nordestino na Série A de 2025; veja ranking

A torcida do Ceará protagonizou um grande espetáculo na Arena Castelão, neste domingo (3), no empate em 1 a 1 com o Flamengo pela 18ª rodada da Série A de 2025. Com mosaicos e muita festa, o Vovô quebrou o próprio recorde de público do futebol nordestino no Brasileirão com 57.887 presentes. O detalhe: o time alvinegro tem agora três das cinco principais marcas do Nordeste no torneio.

O índice é simbólico pela representatividade regional na elite nacional. A temporada de 2025 é um marco com cinco representantes nordestinos pela 1ª vez em uma mesma edição da era dos pontos corridos: Ceará, Bahia, Fortaleza, Sport e Vitória-BA.

Além da liderança, o Vovô é o detentor também da 2ª principal marca, com 50.070 torcedores, registrada na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0 em casa. O Top-5 de públicos nordestinos é completado com Bahia 2x1 Vitória-BA (47.796); Ceará 1x1 São Paulo (46.929) e Bahia 1x1 Corinthians (41.898).

Em sinergia com a arquibancada, o Ceará ultrapassou até a marca de 500 mil torcedores nos estádios em 2025 como mandante, totalizando 507.699. Até o momento, Vitória-BA, Fortaleza e Sport ficaram fora dos 10 primeiros no ranking.

Vale ressaltar que o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não registrou o borderô do empate sem gols entre Sport x Bahia, realizado na Ilha do Retiro. O jogo foi disputado no Brasileirão deste sábado (2).

MAIORES PÚBLICOS DO NORDESTE NA SÉRIE A DE 2025

Ceará 1x1 Flamengo | 57.887 presentes Ceará 0x1 Atlético-MG | 50.070 presentes Bahia 2x1 Vitória-BA | 47.796 presentes Ceará 1x1 São Paulo | 46.929 presentes Bahia 1x1 Corinthians | 41.898 presentes Bahia 2x1 São Paulo | 41.041 presentes Bahia 1x1 Mirassol | 39.873 presentes Bahia 1x0 Botafogo | 37.206 presentes Ceará 0x1 Corinthians | 35.410 presentes Bahia 3x0 Juventude | 32.822 presentes