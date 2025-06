Ceará x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de continuar o bom momento como mandante, o Ceará recebe o Atlético-MG, neste domingo (1º), às 18h30, pela 11ª rodada do Brasileirão. Um ponto separa as equipes na tabela de classificação e o duelo de alvinegros pode mudar cenários antes da parada para o Mundial de Clubes. O confronto, que acontece na Arena Castelão, na capital cearense, deve ter mais um recorde de público do Vozão na Série A.

Depois de ser eliminado pelo Palmeiras, na Copa do Brasil, o Ceará teve dez dias de preparação para o duelo com o Galo Mineiro. O confronto diante do Botafogo, pela 10ª rodada, foi adiado e, mesmo com um jogo a menos, o time de Léo Condé está na 6ª posição com 15 pontos na competição. Para o duelo, o time deve ter poucas mudanças em relação à equipe base do Alvinegro nos últimos duelos.

Do outro lado, o Atlético-MG chega para o confronto depois de conquistar vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No meio de semana, a equipe mineira ficou no 1 a 1 com o Cienciano-PER, dentro de casa e, apesar de se garantir na segunda posição da competição, a torcida não poupou as vaias na Arena MRV. No Brasileirão, o Galo inicia a rodada na segunda página, com 14 pontos conquistados, com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas.

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

Para o duelo no Castelão, o Ceará conseguiu efeito suspensivo junto ao STJD e terá Galeano contra o Atlético-MG. O atleta foi julgado e punido por ato antidesportivo contra o Grêmio, mas o departamento jurídico do Vovô reverteu a decisão. Com isso, o camisa 27, que se apresenta dia 2 na seleção paraguaia, deve formar trio de ataque ao lado de Pedro Henrique e Pedro Raul.

Um dos destaques no começo da temporada, o atacante Fernandinho se lesionou no começo de abril no duelo contra o Grêmio. Depois de cirurgia no ombro, o atleta treinou com o grupo e está à disposição do técnico Léo Condé. Em 17 jogos no ano, o camisa 77 soma 4 gols marcados.

Um ponto que Léo Condé vem fazendo testes é na lateral-direita, com a disputa entre Fabiano Souza e Rafael Ramos. O português foi titular no último jogo contra o Palmeiras e, depois de retornar de lesão, já atuou em 10 partidas, 3 como titular. O comandante alvinegro tem feito variações a depender do adversário.

Dentro de casa, o Vozão vai tentar valer seu bom rendimento com o apoio de sua torcida. Em cinco partidas aqui, o time desbancou Grêmio, Vasco, Vitória e Sport, e ficou no empate em 1 a 1 com o São Paulo.

Sem marcar há sete jogos, Pedro Raul ainda é o artilheiro do Ceará no Brasileirão com quatro gols marcados, seguido por Marllon que balançou as redes em duas oportunidades. A fila com um tento assinalado tem Galeano, Aylon, Lucas Mugni, Pedro Henrique e Matheus Araújo.

COMO CHEGA O GALO MINEIRO?

Depois de partida tensa contra o Cienciano, pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro teve dois treinos até o duelo contra o Ceará. Para o confronto, a equipe de Cuca deve chegar modificada, já que teve pouco tempo de descanso para os titulares da última partida.

A começar, o time tem quatro desfalques por lesão: Guilherme Arana, Tomas Cuello, Caio Maia e Cadu. Na Série A, o Galo vem de dois empates em 0 a 0 com Cruzeiro e Corinthians.

Ao término da partida com o time peruano, o atacante Hulk avaliou o duelo diante do Vozão. “Agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Voltar a ganhar contra um grande adversário que é o Ceará, fora de casa”, destacou o atleta.

Na mesma pegada, o treinador Cuca ponderou que ainda não encontrou o time titular no Atlético. De acordo com o comandante alvinegro, a equipe precisa ir ao mercado para se reforçar. "A gente pode jogar mais. Com esse time que tem aqui, a gente poderia ter jogado mais. Temos peças que estão rendendo muito menos do que elas rendem. Muito menos", analisou Cuca.

Com dez gols marcados no Brasileirão, a artilharia do Galo tem à frente Igor Gomes e Rony com duas bolas na rede cada. A sequência tem Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rubens, Cuello e Hulk.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Patrick e Gustavo Scarpa; Bernard, Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X ATLÉTICO-MG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 01/06/25 (domingo)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)

Árbitro Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)