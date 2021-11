Ceará x Cuiabá deverá registrar maior público da Arena Castelão em 2021

A partida entre Ceará e Cuiabá, no domingo (07), pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, deverá registrar o maior público da Arena Castelão na temporada 2021. Em balanço divulgado pelo clube, mais de 10 mil torcedores garantiram vaga para o duelo.

Comunicado importante para Jael, Vina e Luiz Otávio:



Com ingressos promocionais e sorteio de camisas do Ceará por parte dos jogadores (Jael, Vina e Luiz Otávio) a cada 10 mil pessoas na Arena Castelão, o torcedor alvinegro deverá comparecer em peso para apoiar o Vovô diante de mais um adversário direto na Série A. Em caso de vitória, a equipe de Tiago Nunes chegará aos 39 pontos, ultrapassaria o Cuiabá (atualmente na 10ª posição, com 38) e se distanciaria da zona de rebaixamento.

Desde que o público retornou aos estádios do Ceará, em 02 de outubro, o duelo que mais teve adesão de público foi a semifinal da Copa do Brasil entre Fortaleza e Atlético-MG. O confronto registrou 9.518 presentes.

No último domingo (31), o Alvinegro de Porangabuçu registrou, na vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, 8.095 presentes, tornando-se o maior público do Ceará Sporting Club na temporada 2021.

VEJA A LISTA DE PÚBLICOS DO FUTEBOL CEARENSE EM 2021

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - Copa do Brasil - 9.518 presentes

Ceará 1 x 0 Fluminense - Brasileirão - 8.095 presentes

Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR - Brasileirão - 7.011 presentes

Ceará 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão - 6.204 presentes

Ceará 2 x 2 Bragantino - Brasileirão - 4.573 presentes

Fortaleza 1 x 0 Grêmio - Brasileirão - 3.499 presentes

Ceará 0 x 0 Internacional - Brasileirão - 2.810 presentes

Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO - Brasileirão - 2.785 presentes