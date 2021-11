Jael promete sortear uma camisa autografada do Ceará para cada 10 mil torcedores contra o Cuiabá

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (31), o Ceará volta as atenções para próximo desafio no Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Cuiabá, às 20h30min de domingo (7), na Arena Castelão, e o centroavante Jael fez uma promessa inusitada. Ele vai sortear uma camisa autografada do Ceará a cada 10 mil torcedores presentes no jogo.

Nas redes sociais, o camisa 9 do Vovô afirmou que se o público superar os 10 mil, haverá uma camisa sorteada. Se superar 20 mil, serão duas, e assim por diante.

Jael participou diretamente nas duas vitórias que o Ceará conquistou sob comando do técnico Tiago Nunes. Ele cobrou o pênalti e marcou o gol no triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense e também sofreu a penalidade na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. Ele tem cinco gols na temporada, sendo dois na Série A.

Agora, porém, ele volta a ter a concorrência de Cléber, que não atuou contra o Tricolor Carioca por cumprir suspensão automática, já que havia sido expulso contra o Bahia.

Com 36 pontos, o Ceará ocupa a 12ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro restando nove rodadas para o fim da competição.