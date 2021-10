Na raça, Ceará vence o Fluminense no Castelão e sobe na tabela da Série A

Na raça, o Ceará conquistou uma grande vitória no Castelão pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão bateu o Fluminense por 1 a 0, com de Vina, precisando segurar o resultado após expulsão de Gabriel Dias aos 28 minutos do 1º tempo.

Com a vitória, o Alvinegro subiu na tabela da Série A, chegando ao 11º lugar com 36 pontos, abrindo 6 para o Z4 e ficando dois do G-9, que pode dar uma vaga na Libertadores.

Resultado da partida Jogada Ceará 1x0 Fluminense pela Série A: fim de jogo

O jogo

Vindo de um empate com o Bahia fora de casa em 1 a 1 jogando bem, o técnico Tiago Nunes manteve a escalação para o jogo contra o Flu.

E dominou o 1º tempo de início, com marcação alta e muita entrega tática dos jogadores.

Este dominio inicial resultou em um pênalti a favor logo aos 3 minutos, após falta de Nino em Jael. Vina cobrou bem e fez o primeiro do Ceará.

O gol cedo deu tranquilidade ao Vovô, que continuou com a mesma estratégia e não deixava o Flu jogar.

Assim, o time criou mais chances, com Vina e Mendoza.

O Flu equilibrou o jogo na metade do 1º tempo, perdendo boas chances com Samuel Xavier e Abel Hernández.

Sò que o jogo mudou após a expulsão de Gabriel Dias aos 28 minutos do 1º tempo, após falta dura.

O àrbitro Rafael Klaus não tinha marcado a infração, mas chamado pelo VAR, expulsou o jogador do Ceará.

A partir daí o que se viu foi o Fluminense tentando pressionar e o Vovô se defendendo com muita raça, já com Igor na lateral-direita no lugar de Jael.

O Ceará foi pressionado até o fim do 1º tempo, mas se defendeu muito bem, ainda perdendo uma boa chance com Erick, batendo pra fora.

Legenda: Ceará venceu o Fluminense neste domingo (31), na Arena Castelão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Kid Júnior / SVM

2º tempo

Na etapa final de jogo, a partida ganhou em emoção pela dedicação dos jogadores do Ceará em defender o resultado.

Com 15 minutos, Tiago Nunes colocou Gabriel Lacerda no lugar de Erick pra ganhar força na bola área e segurar o ataque do Flu.

E o time conseguiu se defender muito bem por toda a etapa final, com grande atuação do goleiro João Ricardo e os defensores, principalmente Messias e Luiz Otávio.

Na reta final do jogo, o Vovô ainda criou um grande chance para ampliar com Rick, mas precisou se defender até os 54 minutos para sair com uma grande vitória, muito comemorada pelos jogadores e torcida.