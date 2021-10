Ceará x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de dois jogos fora de casa e dois empates, o Ceará terá a mesma sequência como mandante para subir na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 14º com 33 pontos, o Vozão precisa voltar a vencer para afastar o fantasma do Z4, caminhar para a permanência restando 10 rodadas. E o primeiro de desafio é diante do Fluminense, neste domingo (31), no Castelão, pela 29ª rodada. Depois, no dia 7 de novembro, o Vovô encara o Cuiabá, também no Castelão.

Será a chance do Alvinegro de abrir vantagem para o Z4, que hoje é de 4 pontos. O time conseguiu abrir um a mais após o empate em 1 a 1 diante do Bahia em seu último jogo atrasado, quando fez um boa partida na última quarta-feira na Fonte Nova, quando criou chances para vencer e quebrar um jejum de 7 jogos.

O adversário do Vovô deste domingo abre o G9 com 38 pontos, colocação que pode dar uma vaga na Libertadores. O Tricolor da Laranjeiras vem uma grande vitória no Fla x Flu por 3 a 1 no Maracanã, mas na quarta-feira perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Se fora de casa o Ceará é o único visitante que ainda não venceu em 14 rodadas (9 empates e 4 derrotas), o clube tem com trunfo uma das melhores campanhas como mandante. O Alvinegro é o 5º melhor, com 57,1% de aproveitamento, com 6 vitórias, 6 empates e duas derrotas.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Mais pressão

A pressão por resultados para o técnico Tiago Nunes já é grande após 10 jogos e apenas uma vitória. A sequência de 7 jogos incomoda, mas as partidas recentes contra adversários difíceis como Bragantino e Palmeiras, ou dois jogos fora seguidos contra Juventude e Bahia, amenizaram as críticas, que chegarão forte ou mesmo custarão o cargo caso não vença Fluminense neste domingo e Cuiabá no dia 7. O treinador, pressionado, pediu o apoio da torcida para o duelo com o time carioca, esquecendo divergências com ele ou suas escalações.

Ouça o Ceará Cast

"O que eu peço é que a gente tenha capacidade de competir mais uma vez, que sejamos eficientes e que possamos contar com o carinho do nosso torcedor. O torcedor tem um papel muito importante. Independentemente se ele gosta de jogador A, B ou C, se gosta do treinador ou não, o clube está acima de todos nós e precisamos apoiar o clube nesse momento, ainda longe do ideal, do que tange a tabela", disse ele.

O Ceará tem três desfaques para o duelo. O mais importante deles é do atacante Cléber, que foi expulso diante do Bahia na última quarta-feira (27), no empate em 1 a 1 na Fonte Nova ao receber dois cartões amarelos. Além do camisa 89, o Alvinegro continua sem contar com o lateral-direito Buiú, que segue em período de recuperação após cirurgia no joelho, e o atacante Wendson, que teve lesão no nervo fibular da perna esquerda e está em transição.

Assim, se assim quiser, o técnico Tiago Nunes pode manter a equipe que enfrentou o Bahia, apesar dele afirmar em entrevista coletiva na Fonte Nova que raramente repete uma escalação.

Legenda: O técnico Tiago Nunes está pressionado pelos 7 jogos sem vencer do Ceará na Série A do Brasileiro Foto: LC MOREIRA / SVM

"Eu não estou procurando o time ideal. Eu procuro o grupo ideal. Eu trabalho com o grupo do Ceará. Todos os jogadores tem oportunidade. Eu não tenho como característica repetir o time. O torcedor pode tomar consciência disso. Vocês ficam preocupados se eu estou fazendo teste. Eu não estou. Eu conheço a características dos nossos jogadores e a ideia principal é ter uma base, de seis ou sete atletas. E tendo em vista a grande quantidade de jogos, raramente vocês vão me ver repetir uma formação".

No Fluminense

O Tricolor carioca, que vem de derrota por 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro na quarta-feira (27), terá desfaques importantes para o duelo com o Vovô. O atacante John Kennedy, herói do Fla x Flu com dois gols e o volante Nonato tomaram o terceiro amarelo e estão fora.

Os outros dois desfalques são Nino (com problema no olho esquerdo), Ganso (operou o antebraço direito) e Hudson (dores no joelho direito).

Com tantos desfalques, o Flu pode contar com o retorno de um importante atacante: Fred. Ele foi absolvido por unanimidade pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta sexta-feira, pelo lance com Ronald, do Fortaleza, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 6 de outubro.

O atacante havia sido denunciado por ter levantado o lateral pela camisa na sequência, e corria o risco de pegar até 12 jogos de suspensão. Portanto, o artilheiro poderá enfrentar o Ceará.

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho, Vina, Mendoza; Jael e Erick. Técnico: Tiago Nunes.

Fluminense

Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred. Técnico: Marcão

Ficha Técnica

Ceará x Fluminense

Castelão, em Fortaleza (CE)

Domingo, 31 de Outubro de 2021

16h00 (de Brasília)

Árbitro Raphael Claus - FIFA SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis - FIFA SP e Evandro de Melo Lima - SP