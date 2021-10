Decisivo contra o Fluminense, Vina volta a marcar gol pelo Ceará após 70 dias

O meio-campista Vina quebrou um incômodo jejum na vitória do Ceará contra o Fluminense, neste domingo (31), na Arena Castelão, por 1 a 0. Com o gol de pênalti assinalado aos 7 minutos do 1° tempo, o camisa 29 do Alvinegro de Porangabuçu voltou a balançar às redes após 70 dias. O último tento anotado havia sido no empate do Ceará contra o Flamengo, em 22 de agosto, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do gol decisivo, o meio-campista foi o principal jogador do Ceará na partida. Em 78 minutos em campo, Vina teve um aproveitamento de 82,6% nos passes, com dois destes sendo decisivos. Além disso, finalizou duas vezes e contribuiu na marcação, com uma interceptação e um desarme. Confira abaixo as estatísticas do camisa 29.

78 minutos jogados

1 gol

2 finalizações

19 passes certos (82,6%)

2 passes decisivos

3 duelos ganhos (50%)

1 falta sofrida

1 interceptação

1 desarme

Legenda: Vina voltou a marcar pelo Ceará Sporting Club após 70 dias Foto: Kid Júnior / SVM

Na principal competição nacional, Vina soma apenas três gols e uma assistência. Desempenho bem abaixo do apresentado pelo meio-campista na temporada passada, quando foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o camisa 29 marcou seis vezes e deu cinco assistências.