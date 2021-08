Ceará e Flamengo empatam em jogo movimentado na Arena Castelão

Ceará e Flamengo empataram neste domingo (22), em 1 a 1, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, Vina, em favor do alvinegro, e Vitinho, para o rubro-negro, marcaram os gols da partida.

O empate mantém o Ceará na 8ª colocação, com 24 pontos. A equipe volta a campo no domingo (29), às 11h (horário de Brasília), contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O Flamengo, por sua vez, ocupa a 4ª posição, com 28.

Legenda: Vina conduz a bola contra defensor flamenguista Foto: Fabiane de Paula

Primeiro tempo

Ceará e Flamengo protagonizaram um primeiro tempo bastante movimentado e equilibrado - dentro de suas respectivas propostas - na Arena Castelão. A equipe carioca tinha mais a posse, enquanto o Alvinegro de Porangabuçu se resguardava e explorava os contra-ataques, além de pressionar o rubro-negro no campo de ataque. O duelo teve alternâncias de bons momentos para ambos lados.

Apesar da pressão imposta durante boa parte do confronto, o Ceará soube segurar o Flamengo e puni-lo na melhor oportunidade da partida. Aos 32 minutos, Fernando Sobral encontrou Vina nas costas da defesa carioca. O meia bateu na saída de Diego Alves e abriu o marcador para o alvinegro. Antes, o camisa 29 havia desperdiçado uma boa chance na área.

Legenda: Vina finalizou na saída de Diego Alves e abriu o marcador para o Ceará na Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

Segundo tempo

A etapa final iniciou de maneira frenética na Arena Castelão. O Flamengo, em desvantagem no placar, tinha maior iniciativa, mas a equipe do Ceará buscava os contra-ataques e quase marcou com toque contra de Diego e Fernando Sobral. Porém, nas duas oportunidades, Diego Alves defendeu.

A resposta carioca foi imediata: aos 6 minutos, Vitinho recebeu bom passe de Filipe Luís, ajeitou o corpo e bateu no canto de Richard.

Legenda: Filipe Luís e Vitinho comemoram gol de empate do Flamengo na Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

O gol sofrido não desanimou a equipe de Guto Ferreira, que seguiu bem postada em campo e mantendo o ímpeto ofensivo. Aos 15 minutos, Luiz Otávio, após bate e rebate na área do Flamengo, finalizou e Diego Alves precisou intervir milagrosamente.

A melhor oportunidade do Vovô saiu dos pés de Rick. O atacante recebeu bom passe em profundidade, fintou Bruno Viana e bateu na saída de Diego Alves. Porém, Léo Pereira tirou em cima da linha e salvou o Flamengo de ficar em desvantagem no placar.

Leia também Jogada Torcida do Ceará fica irritada após Vuaden encerrar jogo contra o Flamengo em falta perigosa

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 FLAMENGO

CEARÁ - Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira (Pedro Naresi), Rick (Erick), Lima (Jorginho) e Vina (Mendoza); Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira.

Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira (Pedro Naresi), Rick (Erick), Lima (Jorginho) e Vina (Mendoza); Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira. FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira (Rodinei) e Filipe Luís; João Gomes, Diego (Max) e Éverton Ribeiro (Gustavo Henrique); Michael (Lázaro), Gabriel (Pedro) e Vitinho. Técnico: Renato Gaúcho.

Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira (Rodinei) e Filipe Luís; João Gomes, Diego (Max) e Éverton Ribeiro (Gustavo Henrique); Michael (Lázaro), Gabriel (Pedro) e Vitinho. Técnico: Renato Gaúcho. GOLS - Vina, aos 31 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 6 minutos do segundo tempo.

Vina, aos 31 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 6 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - João Gomes e Diego (Flamengo).

João Gomes e Diego (Flamengo). ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

Leandro Pedro Vuaden (RS). RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

Jogo com portões fechados. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).