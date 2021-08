Torcida do Ceará fica irritada após Vuaden encerrar jogo contra o Flamengo em falta perigosa

A torcida do Ceará na internet não perdoou o árbitro Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS) após ele encerrar o jogo segundos depois de uma falta perigosíssima na entrada da área do Flamengo à favor do alvinegro cearense. A partida terminou em 1 a 1.

O juiz da partida argumentou que já havia esgotado o tempo de cinco minutos que ele havia dado como acréscimo. O comentarista Paulo César Oliveira, da Central do Apito, da TV Globo, acredita que o árbitro deveria ter deixado a cobrança ter sido realizada.

Veja as reclamações

Curiosidade

Não foi a primeira vez que juiz Vuaden teve uma situação do tipo em jogo envolvendo o Ceará. Contra o Atlético-MG, em junho, pela Série A, o Alvinegro teve falta marcada aos 50 minutos, e Vuaden deixou o lance ser cobrado.

Após cruzamento, Gabriel Lacerda marcou o gol alvinegro naquela ocasião, que culminou com a vitória do time cearense.