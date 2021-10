Fortaleza x Atlético-MG registra maior público do futebol cearense em 2021; veja lista

O resultado dentro de campo não foi o esperado, mas a torcida do Fortaleza estabeleceu uma marca positiva na derrota por 2 a 1 sofrida para o Atlético-MG, na noite da última quarta-feira (27), na Arena Castelão. Foi o maior público do futebol cearense em 2021.

Ao todo, 9.518 pessoas estiveram presentes para acompanhar a partida no estádio.

Desde que foi liberado o retorno dos torcedores aos estádios, a capacidade tem sido ampliada gradativamente. A partida entre Leão e Galo foi a segunda que já contou com 50% da capacidade do Gigante da Boa Vista (cerca de 31.500). Anteriormente, o duelo contra o Athletico-PR contou com 7.011 presentes.

É possível perceber um crescimento do público em decorrência da liberação de maior capacidade.

A tendência, portanto, é que os públicos sejam maiores em jogos futuros tanto do Fortaleza como também do Ceará. Também pelo avanço da vacinação na capital cearense, que tem impacto direto neste aspecto.

Porém, até aqui, nenhum dos sete jogos superou a marca dos 10 mil torcedores presentes.

O desafio dos clubes é de conseguir engajar mais os torcedores para minimizar os prejuízos até aqui.

VEJA A LISTA DE PÚBLICOS DO FUTEBOL CEARENSE EM 2021

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - Copa do Brasil - 9.518 presentes Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR - Brasileirão - 7.011 presentes Ceará 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão - 6.204 presentes Ceará 2 x 2 Bragantino - Brasileirão - 4.573 presentes Fortaleza 1 x 0 Grêmio - Brasileirão - 3.499 presentes Ceará 0 x 0 Internacional - Brasileirão - 2.810 presentes Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO - Brasileirão - 2.785 presentes

JOGOS DO FORTALEZA

Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR - Brasileirão - 7.011 presentes Fortaleza 0 x 3 Flamengo - Brasileirão - 4.052 presentes Fortaleza 1 x 0 Grêmio - Brasileirão - 3.499 presentes Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO - Brasileirão - 2.785 presentes

JOGOS DO CEARÁ

Legenda: Torcida do Ceará cumpriu bem os protocolos no jogo contra o Internacional Foto: Kid Junior/SVM