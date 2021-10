Recuperado de lesão na coxa, Tinga volta a treinar e deve retornar ao Fortaleza em breve

Sofrendo com desfalques por conta de lesões, o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, pode contar com um importante retorno em breve. O lateral-direito Tinga, que tem atuado como zagueiro, está recuperado de lesão e deve ficar novamente à disposição para as próximas partidas.

O defensor ficou afastado dos gramados nas últimas semanas por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Entretanto, já iniciou processo de transição com a preparação física e agora busca o melhor condicionamento para estar entre as opções do treinador argentino.

Tinga já iniciou os treinos com bola e há expectativa de que ele possa ser relacionado já para a partida contra o América-MG, neste sábado (30), às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

A última partida de Tinga foi a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no dia 16 de outubro, na Arena Condá. Ele ficou fora dos dois jogos contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, e também do duelo contra o Athletico-PR, pela Série A.

Autor de um gol em 2021, o jogador de 28 anos tem bom aproveitamento pelo Tricolor nesta temporada. Ele realizou 45 jogos, com 27 vitórias, 11 empates e sete derrotas.