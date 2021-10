Chapecoense x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Campeonato Brasileiro premia quem faz campanha baseada em consistência e quem aproveita as oportunidades. Encarar o lanterna da competição, que venceu apenas um jogo e está já virtualmente rebaixado, sem dúvidas, é uma ótima chance para somer três pontos. É com este pensamento que o Fortaleza entra em campo para enfrentar a Chapecoense, neste sábado (16), às 19 horas, na Arena Condá.

inter@

A vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio já entra nessa conta de oportunidade aproveitada, contra um adversário que vive péssimo momento e passa por crise, inclusive com troca de treinador. Embalado pelo triunfo na última quarta-feira, o Leão do Pici tem a chance de engatar a segunda vitória seguida, chegar aos 45 pontos e se consolidar ainda mais no G-4 da Série A.

Para a Chape, é duelo de vida ou morte. Perder mais uma rodada representa praticamente confirmar o rebaixamento matematicamente, acabando com as já remotas chances de escapar do descenso.

Troca certa

Legenda: Suspenso, Robson está fora do jogo contra a Chape Foto: Kid Júnior / SVM

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o atacante Robson. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e com isso terá que cumprir suspensão automática. A tendência é que Wellington Paulista ganhe vaga.

Outra opção é a entrada de Romarinho, que foi muito bem contra o time gaúcho. Foi dele a assistência para o gol de Yago Pikachu. Caso o camisa 20 seja o escolhido, o ataque leonino ganha em mobilidade e velocidade, enquanto WP9 é jogador de mais presença de área e poder de finalização.

Novas opções

Legenda: Matheus Jussa atuou contra o Flamengo, mas ficou fora contra o Grêmio Foto: Kid Junior/SVM

Quem também pode aparecer como novidade é o volante Matheus Jussa. Ele ficou fora da última rodada por conta de uma contratura muscular após trauma em quadril esquerdo, mas viajou com a delegação e deverá ser opção.

Vojvoda volta a contar também com outro volante: Ronald cumpriu suspensão automática e também é alternativa para a partida.

Em crise

Legenda: Técnico Pintado comanda a Chapecoense Foto: Divulgação/Chapecoense

Lanterna do Brasileirão com apenas 13 pontos, a Chape tem somente uma vitória no campeonato, atuando como visitante, e ainda busca o primeiro triunfo jogando em seus domínios. O aproveitamento é de 16,7% e em caso de empate ou derrota, ficará praticamente rebaixada.

O técnico Pintado não poderá repetir a escalação da equipe que empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, na última rodada, já que o lateral-esquerdo Busanello e o volante Anderson Leite levaram o terceiro amarelo e estão suspensos.

Por outro lado, o meia Denner volta a ser opção e deverá ser titular.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 27ª rodada

Data: 16 de outubro de 2021

Hora: 19 horas

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Flavio Gomes Barroca (RN)

Escalações

Chapecoense

Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joílson, Jordan e Mancha; Moisés Ribeiro, Lima (Alan Santos) e Denner; Mike e Rodrigo Silva. Técnico: Pintado

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda