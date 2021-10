Vojvoda garante foco em buscar vaga na Libertadores e diz: "sou agradecido de estar no Fortaleza"

Após a derrota por 2 a 1 no jogo da volta e a eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, o Fortaleza volta as atenções completamente para a disputa do Campeonato Brasileiro. E o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou que o objetivo é bem claro: conquistar a vaga na Copa Libertadores via Série A.

"É nosso objetivo (Libertadores), o temos claro e vamos lutar por ele em cada partida. Hoje (quarta-feira) nós fechamos o capítulo da Copa do Brasil e temos que por toda nossa energia no Campeonato Brasileiro", disse o comandante leonino em entrevista coletiva após o jogo.

VEJA MAIS Jogada Fortaleza encerra participação histórica na Copa do Brasil com faturamento de R$ 17 milhões

Vojvoda fez questão ainda de parabenizar os atletas pela histórica campanha na competição. Foi a primeira vez que o clube chegou às semifinais da Copa do Brasil.

"Dou os parabéns a cada um dos jogadores do elenco. Eles se doaram ao máximo para chegarmos a esse momento. Não pudemos passar para a final, mas isto deixou um aprendizado para as próximas copas. O pensamento agora é exclusivamente no Campeonato Brasileiro e principalmente na próxima partida, contra o América Mineiro", ressaltou.

FELICIDADE NO TRICOLOR

Legenda: Vojvoda faz grande trabalho no Fortaleza Foto: Kid Junior/SVM

Sensação do futebol brasileiro nesta temporada, o treinador argentino tem a permanência encaminhada no clube para 2022. Entretanto, Vojvoda desconversou sobre o futuro e garantiu estar focado no trabalho do dia a dia.

O que ele não esconde é a felicidade em comandar o Fortaleza.

"Estou totalmente focado na minha tarefa diária. Ainda não é momento de falar o que acontecerá no futuro. Estou trabalhando muito e muito feliz de poder treinar os jogadores que estou treinando, de poder estar onde estou agora. Desfruto do meu trabalho e agradeço. Sou agradecido de estar no Fortaleza, que me abriu as portas do futebol brasileiro. Isso é muito importante para mim. E vou seguir trabalhando para conseguir os objetivos que Fortaleza, eu e todo o time temos pela frente", finalizou.