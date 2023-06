Ceará x CRB pela Série B: promoção de meia entrada para mulheres e check-in liberado; veja detalhes

O Ceará liberou, nesta terça-feira (6), a venda de ingressos para o duelo contra o CRB, pela Série B do Brasileirão. O Alvinegro lançou promoção de meia entrada para mulheres, em todos os setores da Arena Castelão. É possível adquirir ingressos online e nas lojas físicas. Será possível adquirir bilhetes até o dia do jogo. O check-in também está liberado.

Ceará e CRB se enfrentam neste sábado (10), a patir das 19h30 (de Brasília), no Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanha todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

VENDA DE INGRESSOS E VALORES

Norte (Superior e Inferior): R$ 30,00/R$ 15,00

Central (Superior e Inferior): R$ 30,00/R$ 15,00

Sul (Inferior): R$ 30,00/R$ 15,00

Especial: R$ 100,00/R$ 50,00

Premium: R$ 240,00/R$ 120,00

Locais de Venda

Loja Vozão Shopping Parangaba: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão RioMar Kennedy: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão RioMar Papicu: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão Shopping Iguatemi: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão Grand Shopping Messejana: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão North Shopping Maracanaú: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão North Shopping Eusébio: Terça-feira das 10h às 21h; Quarta-feira, quinta-feira e Sexta-feira das 10h às 21h; Sábado das 10h às 19h30min

Loja Vozão Sede: Terça-feira e quarta-feira das 09h às 17h; Quinta-feira das 09 às 14h - (Feriado Corpus Christi); sexta-feira das 09h às 17h; e sábado das 09h às 12h.

Vendas on-line: vozaotickets.com

Arena Castelão: Sábado das 14h30 às 20h45 na Bilheteria 1

CHECK-IN



Para realizar o check-in e garantir presença no jogo, basta acessar o site sociovozao.com.

TORCIDA VISITANTE

A torcida visitante vai poder comprar ingressos online, no site vozaotickets.com. Os bilhetes disponíveis são para o Superior sul. Os valores são: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

Também será possível comprar as entradas no dia do jogo, na bilheteria B3 da Arena Castelão, a partir das 14h30. A abertura dos portões será às 16h30.