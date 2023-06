Ceará tem início de Série B melhor que de 2017, ano em que subiu

Após 10 rodadas, o Ceará ocupa o 8º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados. Mesmo vendo o time fora do G-4 e com quatro pontos a menos que o Criciúma, atual 4º colocado, o torcedor alvinegro tem um motivo para estar otimista: a pontuação neste início é melhor que a de 2017, ano que o time subiu.

Naquele ano, o Ceará conquistou 15 pontos nos 10 primeiros jogos, um a menos que a atual campanha. Na ocasião, o Vovô ocupava a 6ª colocação.

Em 2017, Guarani, Juventude, Vila Nova e Internacional, nesta ordem, eram os times que estavam no G-4 da Série B após 10 rodadas. Destes, apenas o Inter subiu (como 2º colocado).

Além do Ceará (que terminou em 3º), América-MG (campeão) e Paraná (4º lugar) foram os outros times que conseguiram o acesso. Na 10ª rodada, o Coelho tinha 16 pontos e estava em 5º, enquanto o Paraná estava no 13º lugar, com 13 pontos.

O Ceará terminou a Série B 2017 com 67 pontos e acumulando 19 vitórias, 10 empates e 9 derrotas em 38 rodadas, com 58,8% de aproveitamento. Um dos grandes trunfos do time foi a regularidade em casa ou fora. O Vovô foi o 3º melhor visitante da competição e o 4º melhor mandante.

Campanha que é perfeitamente possível de se repetir, mas para isto, apesar do bom início em termos de pontuação, o desempenho do time em campo precisa melhorar.