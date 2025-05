Ceará tem segunda maior sequência invicta no Brasileirão até a 9ª rodada; veja ranking

O Ceará é o segundo time com maior sequência de invencibilidade no Brasileirão até a nona rodada. A equipe comandada por Léo Condé divide a posição com o Cruzeiro e é superada apenas pelo Atlético-MG. O grupo vem de vitória diante do Sport por 2 a 0. Com o resultado, colou no G-4 do torneio nacional.

Após a derrota para o Bahia na quinta rodada, o Alvinegro empatou com São Paulo e Santos, e venceu Vitória, além do time pernambucano. A equipe mineira tem a mesma sequência de quatro partidas sem derrotas. Em seguida, estão Palmeiras (3), Mirassol, Flamengo e Botafogo com duas.

Ao todo, na competição, o Ceará tem uma campanha com quatro vitórias, três empates e duas derrotas. O Vovô soma 15 pontos, dois a menos que o Bragantino, quarto na tabela.

O Ceará volta a campo na quinta-feira (22), quando visita o Palmeiras no jogo da volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Pelo Brasileirão, o time volta a campo no dia 1º de junho contra o Atlético-MG, às 18h30, na Arena Castelão.

Ranking sequência invicta Série A 2025

Atlético: 5

Ceará e Cruzeiro: 4

Palmeiras: 3

Mirassol, Flamengo e Botafogo: 2