Ceará tem vitória para se firmar no G-6 da Série A e mantém tabu histórico contra Sport

Um clássico nordestino que terminou com o roteiro dos últimos 20 anos na capital cearense. Na Arena Castelão, o Ceará manteve o tabu histórico contra o Sport e venceu por 2 a 0, neste sábado (17), mantendo a sequência invicta contra o rival pernambucano em casa: são 8 vitórias e 5 empates, sendo a última derrota apenas em 2004.

A marca é expressiva, manteve o favoritismo alvinegro, mas também serviu para consolidar o Vovô no G-6 da Série A. Com o resultado, a equipe atingiu agora 15 pontos, subindo para a 5ª colocação.

Um início muito positivo de um time que se tornou o melhor mandante do Brasileirão. Da pontuação, 13 foram com o apoio do torcedor - bateu Vasco, Grêmio e Vitória-BA e empatou com o São Paulo.

Os caminhos passam pela sinergia em casa com a arquibancada. Assim, o “patinho feio”, como chamou Léo Condé na coletiva pós-vitória, vai surpreendendo em silêncio, com trabalho e atingindo agora 1/3 da pontuação para o primeiro grande objetivo na competição: os 45 para a permanência.

Tabu do Ceará contra o Sport em casa

17.05.2025 - Ceará 2x0 Sport | Série A 20.06.2024 - Ceará 0x0 Sport | Série B 27.10.2023 - Ceará 2x1 Sport | Série B 19.04.2023 - Ceará 2x1 Sport | Copa do Nordeste 14.02.2023 - Ceará 3x2 Sport | Copa do Nordeste 15.02.2022 - Ceará 0x0 Sport | Copa do Nordeste 14.11.2021 - Ceará 2x1 Sport | Série A 08.11.2020 - Ceará 0x0 Sport | Série A 15.03.2020 - Ceará 2x1 Sport | Copa do Nordeste 18.07.2018 - Ceará 1x0 Sport | Série A 09.04.2014 - Ceará 1x1 Sport | Copa do Nordeste 09.11.2013 - Ceará 4x1 Sport | Série B 28.07.2006 - Ceará 2x2 Sport | Série B

Defesa sólida

O Ceará não fez uma partida de brilho contra o Sport. No geral, o jogo não foi de domínio, mas a equipe teve eficiência necessária para aproveitar as oportunidades, com gols de Mugni e Galeano, um em cada tempo. A abertura do placar surge logo na primeira chegada de fato na partida, logo aos 8, enquanto a ampliação foi quando o adversário aumentou a pressão, ou seja, no momento certo.

No âmbito individual, Dieguinho brilhou mais uma vez, assim como a dupla de zaga formada por Marlon e Willian Machado. Só que um nome merece maior reconhecimento: Fernando Miguel. O goleiro foi seguro novamente e essencial para a manutenção do placar positivo, com boas defesas.

Deste modo, o saldo é de evolução, sendo o 3º jogo seguido sem sofrer gols na Série A. O contraponto é a lesão de Pedro Raul, que saiu de campo machucado e se tornou dúvida para o jogo com o Palmeiras, quinta (22), às 19h30, no Allianz Parque, pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil.