Ceará não deve ter desfalques, enquanto São Paulo pode ter até quatro baixas para confronto

Ceará e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira no Morumbi, pela 26ª rodada da Série A, às 19 horas no Morumbi e buscam sair da zona intermediária da tabela. O Tricolor Paulista é o 13º colocado com 30 pontos, enquanto o Alvinegro cearense é o 14º com 29.

Para o confronto, o Alvinegro não deve ter desfalques de jogadores considerados titulares, diferente do Tricolor Paulista. Enquanto os desfalques do Alvinegro são de reservas como Wendson (lesão na perna esquerda, Jacaré (em transição) e Gabriel Dias (com dores no joelho direito), o São Paulo pode ter desfalques de titulares: Arboleda já estará fora por servir a Seleção do Equador, William e Igor Vinicius estão lesionados e a principal baixa pode ser o atacante Rigoni, com dores musculares.

O argentino foi substituído no decorrer do jogo contra o Cuiabá na segunda-feira e iniciou tratamento para dores na coxa esquerda nesta terça-feira. Ele será monitorado pelo departamento médico do time paulista até momentos antes do jogo.

Retornos

O Alvinegro terá dois retornos para o duelo com o São Paulo. O meio campista Marlon cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Atlético-MG e retorna.

Legenda: O meio campista Marlon fez ótima partida contra o Inter, mas desfalcou o Ceará contra o Atlético/MG no sábado por suspensão, retornando agora diante do São Paulo Foto: KID JUNIOR

Outro que se juntou ao grupo alvinegro foi o atacante atacante colombiano Yony González. Ele está recuperado de desconforto em panturrilha e está com o grupo em São Paulo.