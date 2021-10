Gabriel Lacerda comenta mudança em esquema tático e reconhece “sinal de alerta” ligado no Ceará

Na derrota para o Atlético-MG, no último sábado (9), o técnico Tiago Nunes experimentou um novo esquema tático na equipe do Ceará. A entrada do zagueiro Gabriel Lacerda, no 2º tempo da partida, fez o sistema defensivo do Alvinegro de Porangabuçu montar uma linha com três defensores, deixando os laterais nas funções de ala.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (11), Gabriel Lacerda comentou sobre a nova experiência.

“Foi uma experiência nova para a gente, já estávamos jogando no mesmo sistema de linha de quatro há dois anos. Foi uma experiência nova, mas foi boa. Nos adaptamos bem no segundo tempo, nos organizamos e sofremos menos ataques. Estamos trabalhando e buscando evoluir mais nesse sistema de três zagueiros. É uma situação positiva e acho que vamos nos sobressair sim.”

Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, a equipe de Tiago Nunes perdeu a “gordura acumulada” no 1º turno e se aproximou da zona de rebaixamento. Na 13ª colocação, com 29 pontos, o Ceará está a apenas três pontos do Bahia, time que abre o Z-4.

Gabriel Lacerda Zagueiro do Ceará “A gente fica em alerta, mas temos nossos objetivos, pensamos grande. Estamos trabalhando para pontuar da melhor maneira e crescer cada vez mais. Não estamos pensando no rebaixamento, porque sabemos do nosso trabalho e sabemos que as coisas vão acontecer naturalmente. Logo, logo vamos estar brigando por coisas lá em cima.”

Sem conquistar vitórias atuando como visitante na Série A, tendo um aproveitamento de apenas 18% em jogos fora de casa, o Ceará busca soluções para reverter o desempenho ruim.

“Temos buscado solução para os jogos fora de casa, ano passado tivemos esse ponto forte, temos nos cobrado, demos vaciladas, mas creio que vamos começar a pontuar e evoluir nessa questão”, frisou o zagueiro Gabriel Lacerda.

Assista à coletiva na íntegra:

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.