Sem vitória, Ceará tem aproveitamento de apenas 18% como visitante na Série A; veja retrospecto

O Ceará conheceu sua 5ª derrota fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (9). Diante do Atlético-MG, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a equipe perdeu por 3 a 1. O revés sofrido manteve uma escrita incômoda na atual temporada da competição nacional: o Alvinegro de Porangabuçu é a única equipe que ainda não venceu atuando sem mando de campo.

Em 11 partidas fora de casa, o Ceará tem um aproveitamento de 18%. São seis empates e cinco derrotas, além de 16 gols sofridos e apenas seis gols marcados. A equipe perdeu as últimas quatro partidas (Corinthians, América-MG, Grêmio e Atlético-MG) como visitante.

Jogos como visitante na Série A

Santos 3 x 1 Ceará (2ª rodada da Série A)

Chapecoense 0 x 0 Ceará (3ª rodada da Série A)

Internacional 1 x 1 Ceará (5ª rodada da Série A)

RB Bragantino 0 x 0 Ceará (8ª rodada da Série A)

Flumienense 0 x 0 Ceará (10ª rodada da Série A)

Cuiabá 2 x 2 Ceará (11ª rodada da Série A)

Sport 0 x 0 Ceará (13ª rodada da Série A)

Corinthians 3 x 1 Ceará (16ª rodada da Série A)

América-MG 2 x 0 Ceará (18ª rodada da Série A)

Grêmio 2 x 0 Ceará (20ª rodada da Série A)

Atlético-MG 3 x 1 Ceara (25ª rodada da Série A)

Legenda: Ceará perdeu para o Grêmio na abertura do returno da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Pela frente, o Alvinegro de Porangabuçu terá mais um embate como visitante. Na quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), o Ceará enfrentará o São Paulo, no Estádio do Morumbi, e terá uma nova oportunidade de quebrar o jejum de vitórias fora de casa. Até o final da Série A, o Vovô disputará oito partidas longe da Arena Castelão.

Jogos do Ceará como visitante até o final da Série A

São Paulo x Ceará (26ª rodada)

Juventude x Ceará (28ª rodada)

Bahia x Ceará (23ª rodada - duelo atrasado)

Athletico-PR x Ceará (31ª rodada)

Fortaleza x Ceará (33ª rodada)

Atlético-GO x Ceará (34ª rodada)

Flamengo x Ceará (36ª rodada)

Palmeiras x Ceará (38ª rodada)

