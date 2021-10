Campanha do Ceará como visitante na Série A só é melhor que a de 2019 e clube precisa reagir

No último sábado (9), o Ceará conheceu sua 5ª derrota fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe perdeu por 3 a 1, mantendo o incômodo dado estatístico de ser o único time na divisão sem vencer como visitante em 2021. No cômputo geral, o Vovô é o pior visitante, com apenas 18% de aproveitamento. Preocupante? Sim, mas há margem para reação, como foi em 2018, ano da espetacular arrancada na competição.

Analisando as outras campanhas do Vovô em pontos corridos (2010, 2011, 2018, 2019 e 2020), a atual só é melhor que a de 2019, quando teve só 15,8% de aproveitamento e duas vitórias (Avaí 1x2 e Bahia1x2), permanecendo na Série A na última rodada.

Historicamente, o aproveitamento do Ceará fora de casa não é alto, mas o clube compensa em casa, sempre se comportando como um mandante forte. É o que acontece este ano, com o Alvinegro sendo o 3º melhor, com 23 pontos e 63% de aproveitamento.

Arrancada

Em 2018, ano da arrancada para a permanência, o Alvinegro também amargou um jejum de vitórias fora de casa (bateu o Paraná pela 17ª rodada), mas depois disso venceu duas no returno: os poderosos Flamengo (0x1) e Cruzeiro (0x2), resultados determinantes para sua permanência.

Ou seja, pontuar como visitante pode ser um diferencial, o salto que a equipe precisa. A campanha de 2020 mostra isso. Vencer 7 vezes fora de casa, um recorde absoluto em sua história, fez o Vovô terminar a Série A em 11º com 52 pontos, seu recorde histórico.

Legenda: Em 2020, o Vovô fez uma campanha como visitante acima de sua média histórica, vencendo 7 jogos, entre eles o duelo com o Flamengo no Maracanã Foto: Fausto Filho / CearáSC

Bater Atlético Goianiense (0x2), Vasco (1x4), Bahia (0x2), Fortaleza (0x2), Flamengo (0x2), Goiás (0x4) e Coritiba (0x2) deu ao Alvinegro um salto de patamar, classificando-o para a Sulamericana com ótimos 45% de aproveitamento fora de casa.

O clube ainda terá 8 jogos fora de casa para mudar o panorama deste ano e melhorar consideravelmente sua campanha, já que é constante e forte em seus domínios. Confira os jogos do Vovô como visitante até o fim da Série A. Na quinta-feira (14), às 19 horas, o Ceará enfrentará o São Paulo, no Estádio do Morumbi:

JOGOS DO CEARÁ COMO VISITANTE ATÉ O FINAL DA SÉRIE A

São Paulo x Ceará (26ª rodada)

Juventude x Ceará (28ª rodada)

Bahia x Ceará (23ª rodada - duelo atrasado)

Athletico-PR x Ceará (31ª rodada)

Fortaleza x Ceará (33ª rodada)

Atlético-GO x Ceará (34ª rodada)

Flamengo x Ceará (36ª rodada)

Palmeiras x Ceará (38ª rodada)

Ceará como visitante ano a ano na Série A de Pontos Corridos

Série A 2010

18º como visitante

11 pontos

1 vitória (Atlético Mineiro 0 x 1)

8 empates

10 derrotas

19,3% de aproveitamento

Série A 2011

16º como visitante

13 pontos

3 vitórias (Internacional 0x1, Avaí 1x2 e Grêmio 1x3)

12 empates

16 derrotas

22,8% de aproveitamento

Série A 2018

9º como visitante

15 pontos

3 vitórias (Paraná 0 x 1, Flamengo 0 x 1 e Cruzeiro 0 x 2)

6 empates

10 derrotas

26,3% de aproveitamento

Série A 2019

18º como visitante

9 pontos

2 vitórias (Avaí 1 x 2 e Bahia 1 x 2)

3 empates

14 derrotas

15,8% de aproveitamento

Série A 2020

4º como visitante

26 pontos

7 vitórias (Atlético Goianiense 0 x 2, Vasco 1 x 4, Bahia 0 x 2, Fortaleza 0 x 2, Flamengo 0 x 2, Goiás 0 x 4 e Coritiba 0 x 2)

5 empates

7 derrotas

45,6% de aproveitamento