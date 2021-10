Antes de Clássico-Rei, Ceará terá 9 jogos na Série A, sendo 5 confrontos diretos

O Ceará hoje é o 13º colocado da Série A com 29 pontos em 23 jogos. A posição é incômoda, mas há margem para reação em busca de subir na tabela. E analisando os próximos 10 jogos no Vovô na Série A - o último jogo da sequência é o Clássico-Rei no dia 17 de novembro - serão 9 jogos, sendo 5 considerados diretos na tabela.

A equipe alvinegra irá enfrentar equipes que estão muito próximas (Cuiabá, 12º com 30 pontos), ou abaixo dele (São Paulo, 14º com 29), Juventude (15º com 28), Bahia (17º com 26) e Sport (18º com 26).

Pontos

No 1º turno, nessa mesma sequência contra os 5 adversários diretos, o Vovô conquistou 6 pontos: São Paulo (1x1 no Castelão), Juventude (2x0 no Castelão), Bahia (1x2 no Castelão), Cuiabá (2x2 na Arena Cuiabá) e Sport (0x0 na Ilha do Retiro).

Legenda: Uma das vitórias do Ceará contra adversários diretos no 1º turno da Série A foi diante do Juventude, no Castelão Foto: KID JUNIOR

Acima

Os demais jogos são contra times que estão acima do Vovô na tabela: Athletico/PR e Fluminense e (8º e 9º com 33 pontos), Bragantino (5º com 38) e Palmeiras (3º com 39).

Confira a ordem dos jogos do Vovô até o Clássico-Rei

São Paulo (Fora) - 14/10 - 19h

Red Bull Bragantino (Casa) - 17/10 - 18h15

Palmeiras (Casa) - 20/10 - 19h

Juventude (Fora) - 23/10 - 17h

Bahia (Fora) - 27/10 - 19h

Fluminense (Casa) - 31/10 - 16h

Cuiabá (Casa) - 6/11 - 17h

Athletico Paranaense (Fora) - 10/11 - 17h

Sport (Casa) - 14/11 - 17h