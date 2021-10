Com pior ataque do returno da Série A, Ceará precisa melhorar desempenho ofensivo

O Ceará vive um momento de mais pressão pela proximidade da zona de rebaixamento, que vem incomodando diretoria e torcida. Com 29 pontos, o Alvinegro é o 13º e tem apenas 3 pontos de vantagem para o Bahia, que hoje abre o Z4 com 26. A equipe, que tem dois jogos a menos que alguns adversários, precisa reagir no returno, sobretudo, com evolução no último terço do campo, com melhor desempenho ofensivo

O Vozão tem o pior ataque do returno da Série A, com apenas 2 gols marcados em 5 jogos, um de pênalti de Jael na vitória diante da Chapecoense no Castelão e outro na derrota para o Atlético/MG no Mineirão com Gabriel Lacerda nos minutos finais..

O "Z-4" de gols marcados no returno é de Bahia (4 gols em 5 jogos), Fortaleza (3 gols em 6 jogos), Santos (2 gols em 5 jogos) e Ceará (2 gols em 5 jogos).

Comparativo

A média de 0,4 por jogo precisa ser aumentada para que a campanha do Vozão melhore, já que a defesa continua com números semelhantes ao 1º turno, de um gol sofrido por jogo. Foram 19 gols 19 jogos no 1º turno e no returno são 5 gols sofridos em 5 jogos.

No 1º turno, foram 19 gols em 18 jogos, média de 1,05 por jogo, que deixou o clube com o 10º melhor ataque da Série A.

Com a queda de rendimento ofensivo, o Ceará tem o 5º pior ataque da Série A, om 21 gols em 23 jogos, à frente de São Paulo (20), Grêmio (20), Atlético/GO (20) e Sport (14).

Ou seja, a defesa tem mantido o nível ao longo da campanha, sendo a 6º melhor da competição, mas o ataque caiu de rendimento, precisando retomar o caminho dos gols.

Alternativas

Tiago Nunes tem oportunizado chances os meias e atacantes, alguns com mais tempo de outros, mas já utilizou em 5 jogos: Cléber, Jael, Vina, Erick, Rick, Airton, Kelvyn, Lima, Mendoza, Gabriel Santos e Yony González.

Legenda: Contra a Chapecoense, o Ceará finalizou 24 vezes ao gol, criando muitas oportunidades, mas venceu com um gol de pênalti, enquanto poderia ter goleado Foto: Thiago Gadelha

Somando os 5 jogos que o Vovô fez no returno, os números do SofáScore são os seguintes : 71 finalizações, 23 certas e 2 gols marcados. São 35 tentativa para marcar um gol, ou 11 certas para a bola entrar.

Números do SofáScore dos jogos do Ceará no returno:

Grêmio:

Finalizações (8)

Certas (1)

Gols (0)

Chapecoense:



Finalizações (24)

Certas (8)

Gols (1)

Santos:



Finalizações (10)

Certas (4)

Gols (0)



Internacional:

Finalizações (18)

Certas (5)

Gols (0)

Atlético/MG

Finalizações (11)

Certas (5)

Gols (1)