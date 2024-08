Ceará divulga balanço do departamento médico antes de jogo contra o Goiás; veja detalhes

O Ceará divulgou boletim médico nesta segunda-feira (12). Apenas um atleta não está à disposição do técnico Anderson Batatais, que comanda a equipe durante a ausência de Léo Condé. O Alvinegro encara o Goiás em jogo válido pela Série B do Brasileiro.

Com lesão ligamentar e no menisco do joelho direito, Gabriel Lacerda segue fora. O zagueiro está em fisioterapia pré-operatória. Já o atacante Facundo Barceló e o volante Richardson realizam trabalho de transição.

O Alvinegro vem de uma sequência de quatro jogos sem derrotas. A equipe está em 7º na tabela, com 29 pontos somados. O Vovô encara o Goiás a partir das 21h (de Brasília), na Serrinha, em Goiânia (GO), nesta segunda-feira. Acompanhe em tempo real.